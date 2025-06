El marcador central del Xeneize, de 35 años, que supo ser capitán, no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo. Tiene un pie y medio afuera de Boca.

Marcos Rojo no seguirá en Boca.

Marcos Rojo dejará de ser jugador de Boca en los próximos días. El otrora capitán del azul y oro y titular indiscutido tiene boleto picado para abandonar la institución a la que arribó en 2021 con la tarea de ser referente y figura. El jugador de 35 años no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y en las últimas horas hubo un nuevo cortocicuito que colmó la paciencia, por lo que la dirigencia le buscará una salida prolija tras el Mundial de Clubes.

El hecho clave para que se acelerara el proceso fue este sábado cuando Rojo se presentó a la práctica tras la derrota del viernes ante Bayern Múnich y no se entrenó. ¿Qué sucedió? El zaguero habló con Russo y acusó una molestia muscular, entonces se fue directo al gimnasio. La actitud no gustó para nada en el cuerpo técnico que ve a todo el grupo muy comprometido y otros lesionados -como Edinson Cavani y Ander Herrera- que sí han estado trabajando.

A eso se suma que el día del partido ante los bávaros, en el que fue suplente, Rojo prácticamente no hizo el precompetitivo con los demás futbolistas que esperaron su turno en el banco. El defensor apenas se paró un rato a moverse con una pelota y luego se sentó sin motivos claros. Eso detonó la paciencia y habrá que esperar a este domingo si aparece en la práctica de las 18 o vuelve a ausentarse.

Cronología del caso Rojo: qué pasó en las últimas horas que colmó el vaso en Boca

Lo cierto es que para el duelo del martes ante Auckland City, en el que el Xeneize se jugará la clasificación -necesita golear y una ayuda del Bayern- gana chances de estar por primera vez Marco Pellegrino, flamante refuerzo, ante la molestia de Costa, porque Rojo ya no tiene más crédito en el club.

De todos modos la dirigencia buscará una salida sin muchas convulsiones para mantener la armonía. Lo ideal es que llegue alguna oferta para dejarlo ir aunque si eso no sucede, no hay que descartar que arregluen rescindir el contrato. No obstante, en Boca creen que es inminente que se acerca a hablar con el Consejo de Fútbol porque tendría una propuesta. En el pasado lo había buscado Inter Miami de Lionel Messi.

El final del semestre ya venía siendo complicado para el zurdo. En la antesala del choque contra Independiente, por los cuartos de final del Apertura en el que el azul y oro quedó eliminado, Rojo faltó a una práctica a causa de un cuadro febril. Sin embargo, su presencia entre los suplentes el día del clásico escondía detrás algunas actitudes de indisciplina que no le gustaron a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. El entrenador todavía era el interino Mariano Herrón. Finalmente, lo ocurrido en las últimas horas terminó por definir su continuidad.

Desde su llegada al club, Rojo disputó 118 partidos y ganó cuatro títulos, aunque tuvo muchas lesiones que le impidieron tener continuidad. Recién en el inicio de esta temporada había conseguido obtener buena regularidad cuando había mejorado físicamente desde la llegada de Fernando Gago.