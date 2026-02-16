CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Uno Entre Rios | La Provincia | CGE

El 19 y 20 de febrero el Consejo General de Educación (CGE) realizará los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición para los tres niveles.

16 de febrero 2026 · 17:36hs
El 19 y 20 de febrero el CGE realizará los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición para los tres niveles.

El 19 y 20 de febrero el CGE realizará los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición para los tres niveles.

El Consejo General de Educación (CGE) hará el jueves 19 y viernes 20 de febrero los Concursos Docentes de Ascenso con Sistema de Oposición, destinados a la cobertura en carácter de titular de cargos en los niveles Inicial, Primario y Secundario y sus respectivas modalidades. Se concursarán más de 330 vacantes.

Sobre la medida del CGE

Esta política educativa provincial tiene como objetivo prioritario garantizar el ascenso y la estabilidad en la carrera docente, fortaleciendo la jerarquización de los equipos de conducción de las instituciones educativas dependientes del CGE.

Los concursos se desarrollarán los dos días, a partir de las 9 ,en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en general José de San Martín 15, Paraná, en el marco del Reglamento de Concursos establecido por el acuerdo paritario, mediante resolución ministerial Nº 783/12 MT y sus modificatorias, que regula el ingreso, reingreso, pase, traslado y ascenso de los docentes de todos los niveles del sistema educativo obligatorio.

Niveles Inicial, Primario y sus modalidades

El jueves 19 de febrero se realizará el Concurso Extraordinario con Sistema de Oposición, correspondiente al listado Nº 192, para la cobertura de cargos de Director y Vicedirector de los niveles Inicial, Primario y sus modalidades. El mismo se encuentra enmarcado en las resoluciones Nº 1200/22 CGE y sus ampliatorias Nº 1407/22, 2811/22, 4752/22, 2056/23, 4727/23 y 4800/23.

Según lo informado por las direcciones de Nivel, se concursarán 213 cargos vacantes y se estima la participación de alrededor de 1000 docentes aspirantes que cuentan con las oposiciones aprobadas.

Nivel Secundario y sus modalidades

El viernes 20 de febrero se llevará a cabo el Concurso Extraordinario de Titularización para la cobertura de cargos de Rector y Vicerrector del Nivel Secundario y sus modalidades, conforme a la oposición vigente establecida en la resolución Nº 1200/22 CGE.

Las vacantes informadas por las direcciones de Nivel ascienden aproximadamente a 130 cargos y podrán participar alrededor de 800 docentes aspirantes según los listados correspondientes y con las oposiciones aprobadas.

Ambos actos concursales estarán a cargo de la Presidencia del Jurado de Concursos, la Sala de Vocales correspondiente a cada Nivel; y el equipo administrativo e informático del Cuerpo Colegiado. Los concursos contarán con la presencia de representantes de los gremios docentes, quienes cumplirán el rol de veedores, garantizando la transparencia del proceso.

Desde el CGE se prevé una considerable asistencia ya que estos concursos no sólo brindan la posibilidad de titularizar cargos de conducción, sino que también permiten el pase y traslado de docentes que ya son titulares y poseen oposición vigente.

Cabe destacar que todos aquellos docentes que hayan adjudicado cargos en el concurso del año anterior se encuentran habilitados para participar nuevamente.

De este modo, el Consejo General de Educación reafirma su compromiso con una carrera docente basada en el mérito, la estabilidad y la igualdad de oportunidades, todo esto reflejado en la calidad educativa brindada a cada estudiante entrerriano.

