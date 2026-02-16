Uno Entre Rios | El País | Daniel Scioli

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

“Lo prioritario es poder tener trabajo”, dijo el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli.

16 de febrero 2026 · 17:17hs
Daniel Scioli: "Argentina está preparada para albergar una carrera de Fórmula 1".

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, defendió enfáticamente la propuesta de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, al rechazar las críticas sobre una supuesta pérdida de derechos para los trabajadores. “El mayor derecho de la gente es poder tener trabajo”, sostuvo el funcionario.

Reforma laboral

Al explicar su apoyo a la reforma laboral, Scioli dijo que esta iniciativa se centra en la necesidad de modernizar las normas para responder a los cambios en el mercado de trabajo, especialmente en sectores como el turismo, donde el carácter temporal del empleo exige una mayor flexibilidad.

El funcionario subrayó que la iniciativa, que cuenta con media sanción parlamentaria, responde a un reclamo histórico del sector privado y busca facilitar la creación de empleo genuino. “La dinámica del mercado laboral ha cambiado en Argentina y en el mundo", afirmó Scioli, al tiempo que aseguró que el gobierno mantiene el compromiso de escuchar y mejorar la propuesta si fuera necesario.

Scioli también remarcó la importancia de combatir la inflación y fomentar el empleo como forma de proteger a los sectores más vulnerables. “La mayor sensibilidad para con los trabajadores ha sido bajar bruscamente la inflación, el peor impuesto a los pobres”, expresó el secretario, quien se mostró confiado en que el debate parlamentario permitirá alcanzar consensos sin afectar las garantías laborales fundamentales.

