Patronato sumaba un punto en Tucumán, pero el juego se suspendió por un corte de luz

Patronato igualaba 0 a 0ante San Martín de Tucuman en el marco de la primera fecha de la Zona B. El juego fue suspendido cuando restaba 1 minuto.

15 de febrero 2026 · 19:08hs
Patronato juega en Tucumán.

Patronato juega en Tucumán.

Patronato igualaba 0 a 0 en su visita a San Martín de Tucumán en el encuentro que marca su estreno en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El juego, correspondiente a la Zona B y que se llevaba adelante en el estadio La Ciudadela, fue suspendido cuando restaban 1 minuto por un corte de luz.

En la etapa inicial los equipos dejaron en evidencia que están en plena etapa de formación, pero en plena competencia. Dentro de este escenario ambos equipos abusaron de los pelotazos desde la última línea buscando a la referencia ofensiva.

Andrés Yllana, DT de San Martín de Tucumán. 

Los convocados en San Martín de Tucumán para enfrentar a Patronato

Patronato se acercó por la banda derecha cuando Valentín Pereyra explotó el espacio que se generó a espalda de Víctor Salazar. La demora en la resolución del mediocampista paranaense permitió el ordenamiento de la defensa local.

San Martín respondió a través de una incursión ofensiva de Salazar, quien capitalizó la fragilidad en la marca del debutante Heredia para luego enviar un centro que neutralizó Alan Sosa.

El Ciruja intentó asumir el protagonismo, pero chocó con la solidez defensiva de Patronato guiado desde la zona media por Federico Bravo. De esta manera Facundo Pons se vio obligado a retroceder metros para tener contacto con el balón.

En ataque Patronato no inquietó a Darío Sand. Brandón Cortes estuvo impreciso con el balón. Los laterales, demasiado contenido. De esta manera Hernán Rivero estuvo demasiado aislado luchando contra la férrea zaga central conformada por Nicolás Ferreyra y Ezequiel Parnisari.

En el reinicio Forestello ordenó el ingreso de Franco Soldano por Hernán Rivero. Con esta variante no modificó característica de los intérpretes, sin embargo hubo una postura más ofensiva. En este sentido Rueda y Heredia gozaron de mayores licencias para sumarse al circuito ofensivo.

El Rojinegro se adelantó en el campo de juego. Por momentos ejerció tenencia para adquirir confianza con el esférico. De esa manera logró ubicarse cerca de la humanidad de Darío Sand. Pudo romper el cero cuando Cortés trianguló con Pereyra y finalizó con un misil de Heredia que finalizó arriba del horizontal.

El crecimiento en el juego de Patronato provocó las variantes en la faceta ofensiva de San Martín. Con los ingresos de Diellos, el Turbo Rodríguez y Laureano Rodríguez el Ciruja ganó peso en los últimos metros. Tuvo una clara situación en los pies de Gonzalo Rodríguez, quien al recibir la carga de Pons le quemó las manos a Sosa, quien impidió la apertura del marcador.

En los pasajes finales el local fue en busca de la diferencia en el marcador, pero sin claridad. Patronato agrupó líneas para conservar el cero en su arco y obtener el primer punto en la temporada.

Cuando volverá a jugar el Rojinegro por la Primera Naiconal

El próximo sábado desde las 20 el Rojinegro recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Grella. El Albo debutó con una victoria en el certamen al derrotar en el norte del país a Colegiales por 2 a 1.

Formaciones de San Martín y de Patronato

San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Jorge Juárez (56’ López), Santiago Briñone (84’ Castro), Alan Cisneros (66’ G. Rodríguez) y Matías García (66’ Diellos); Benjamín Borassi (66’ L. Rodríguez) y Facundo Pons. DT: Andrés Yllana

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra (73’ Evangelista) y Facundo Heredia; Juan Barinaga (64’ Picco), Federico Bravo y Brandon Cortés (81’ Genez); Valentín Pereyra (64’ Miró) y Hernán Rivero (46’ Soldano). DT: Rubén Forestello

Estadio: La Ciudadela

Árbitro: Andrés Gariano

Patronato Tucumán Tucumán Primera Nacional
