Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

La Justicia declaró “irregular” la acefalía de San Lorenzo y devolvió al dirigente al cargo. Néstor Ortigoza será su vicepresidente.

6 de octubre 2025 · 17:16hs
La novela entre San Lorenzo y Marcelo Moretti tendrá otro capítulo.

La novela entre San Lorenzo y Marcelo Moretti tendrá otro capítulo.

La Cámara Civil hizo lugar a la medida cautelar presentada por el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, asegurando que "la supuesta acefalía del club fue irregular" y el dirigente volverá al cargo de la institución. Néstor Ortigoza será su vicepresidente.

Este lunes, la Justicia revocó el fallo de primera instancia y ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente por el presidente Moretti, que deberá reasumir su cargo tras la declaración de acefalía que se dio hace algunas semanas en el club, en un plazo de 15 días y bajo las condiciones del Estatuto y la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La Copa Libertadores Femenina se disputará en los estadios de Deportivo Morón y Banfield.

Comienza una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina

Marcelo Tinelli en Bondi Live

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Además, suspendió los efectos de la reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes y la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para definir los pasos a seguir como institución.

El argumento de Marcelo Moretti

En el escrito presentado que frenó la acefalía, el presidente azulgrana acusa una “verosimilitud del derecho” suficiente y que existía un “peligro en la demora” si se permitía avanzar con este estado institucional el cual también señaló que no es real, ya que aún había suplentes disponibles en todas las listas para ocupar los cargos vacantes.

Tras esta determinante decisión de la Cámara Civil, el dirigente sanlorencista declaró: “La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”.

El pasado martes 16 de septiembre, el club del barrio porteño de Boedo comunicó la acefalía y mencionó a los 13 directivos que renunciaron a sus puestos para llegar a dicho estado institucional. Estos fueron: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom.

San Lorenzo Marcelo Moretti Justicia Néstor Ortigoza
Noticias relacionadas
San Lorenzo ganó ante su gente.

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Gerardo Martino tendrá su tercera experiencia en el fútbol estadounidense.

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Patronato no está jugando bien, pero intentará superar a uno de los equipos candidatos.

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

El ex-defensor de Patronato Facundo Cobos integra el actual plantel de Estudiantes de Río Cuarto. 

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Ver comentarios

Lo último

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Ultimo Momento
Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género

OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

Policiales
Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Ovación
Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

La provincia
OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

Nadia Burgos: Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Dejanos tu comentario