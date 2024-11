Marcelo Gallardo y Rodolfo D'Onofrio criticaron el arbitraje argentino

"A mí lo que me preocupa es que en el fútbol argentino, donde todo está sospechado de todos, hay que ser un poco más claros. Hay mucho temor a opinar. Yo digo lo que siento, no estoy diciendo nada que no se vea. Pero bueno… hay mucha hipocresía", lanzó Gallardo.

"Yo quiero ser parte del fútbol argentino. Lo valoro y lo vivo con mucha intensidad. Pero me gustaría tener reglas más claras", agregó.

"Hay opiniones dispares y las respeto, pero me gusta que el fútbol argentino estuviera en evolución. Entonces, ¿por qué estamos todos sospechando de todos? Me gustarían reglas más claras”, sentenció.

En la misma línea, lanzó duras críticas para la actuación del cuerpo arbitral encabezado por Fernando Echenique: "Tienen que ayudar a agilizar el juego, que sea un espectáculo más ameno para la gente. Todos tenemos que colaborar para que esto no sea cada vez peor, para que el fútbol argentino no sea algo que naturalicemos".

"Me llamó la atención lo de las interrupciones. Si tienen que dar dos, 12 o 14 minutos, hay que darlos, como en el Mundial. Cuando te dan seis, te dicen que es una barbaridad. A mí me gusta jugar", sostuvo.

"Yo reniego de mi equipo cuando va ganando y hace tiempo. No me gusta. Hoy el segundo tiempo terminó a los 45 minutos. No entiendo… había que respetar el tiempo de adición. Eso no está bien. Yo lo digo, pero mañana sigue el show. A veces te tildan de loco sino", sentenció.

El mensaje de Rodolfo D'Onofrio

Por su parte, D'Onofrio también se manifestó en las redes sociales: "Estoy viendo a River es una vergüenza el arbitraje. No se juega. Estamos matando al fútbol de Argentina".