Uno Entre Rios | Ovación | Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

En la vuelta al trabajo tras la derrota ante Racing, Marcelo Gallardo mantuvo charlas con varios futbolistas que ya no seguirán en el club a fin de año.

27 de noviembre 2025 · 16:00hs
Marcelo Gallardo pasa la escoba con el objetivo de revertir la pésima imagen que dejó en 2025.

Marcelo Gallardo pasa la escoba con el objetivo de revertir la pésima imagen que dejó en 2025.

Al año de River ya no le quedan compromisos, pero sí más disgustos. Al camino hacia la Libertadores, que ya no depende de sí mismo, se le suma que en la vuelta a los entrenamientos Marcelo Gallardo les comunicó a varios jugadores que no seguirán en el club a partir de fin de año. Entre ellos cuatro héroes de Madrid.

Si bien se trata de futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre y la opción de renovación nunca estuvo sobre la mesa, el Muñeco les ratificó que no están en los planes para lo que viene. Estos nombres son: Ignacio Fernández (35 años), Milton (37), Gonzalo Martínez (32), Miguel Ángel Borja (32) y Enzo Pérez (39).

Enzo Pérez no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Enzo Pérez y otros históricos se irían de River

Facundo Tello dirigirá el duelo que definirá al segundo ascenso de la Primera Nacional.

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Durante los últimos días circuló la versión de que al capitán le iban a proponer que siguiera siendo parte del plantel, con la advertencia de que buscarían reforzar el puesto de volante central y que probablemente tendría muchos menos minutos que en 2025. La idea pasaba por mantenerlo como líder del vestuario y capitán sin cinta, como hizo Leonardo Ponzio en sus últimos años de carrera. Sin embargo, Enzo tiene otra cosa en mente y por eso se va del club.

A excepción del colombiano, que igualmente con sus 62 goles quedó 27° en la tabla de artilleros del Millonario, el resto son futbolistas que tuvieron muchísima incidencia en la historia del club y que pueden ser considerados ídolos. Cuatro titulares de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca en Madrid en 2018 e incluso un bicampeón de América, el Pity Martínez.

Seguramente no era este el cierre que deseaban para su enorme trayectoria con la camiseta de River. El flojísimo 2025 del equipo, sumado a un 2024 que también fue negativo, desdibujó para algunos hinchas lo que significaron para la gloria del club. Sin embargo, su lugar en la historia ya está sellado y seguramente el tiempo les devolverá el reconocimiento y el amor que se ganaron en cancha.

Más jugadores podrían irse de River

Además, el DT le comunicaría a Sebastián Boselli que no será prioridad y, por ende, le buscarán una salida, y se termina el préstamo de Federico Gattoni, que deberá volver a Sevilla casi sin haber sumado minutos con la camiseta millonaria. El caso de Giuliano Galoppo es diferente: no se cumplieron los objetivos para activar la obligación de compra, pero la intención es comprarle su pase a Sao Paulo, que pretende quedarse con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

En tanto, el ciclo de Paulo Díaz ya está agotado. El chileno lleva seis años y medio en River y su etapa se cerró luego de que Gallardo decidiera, al igual que con Borja, no convocarlo a los últimos dos partidos del año. Sin embargo, el zaguero tiene contrato hasta fines de 2027, por lo que su salida dependerá de que algún club presente una oferta que convenza a ambas partes.

Por último, aparecen tres futbolistas con los que el DT y el propio club querría seguir contando, pero que ellos evaluarán propuestas para cambiar de aire. Facundo Colidio, Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos están abiertos a un cambio y si aparece algún interesado, podrían irse.

Marcelo Gallardo River Enzo Pérez Nacho Fernández
Noticias relacionadas
Talleres Rojo y Estudiantes Negro definirán al campeón del Torneo Oficial de Damas.

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

El organizador de la velada, Ulises Cloroformo López, escoltado por dos de los protagonistas de la noche, Zamira Beber y Nicolás Pagliaruzza.

La última velada del año en Paraná tiene su programación

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai.

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Rowing realizó una tremenda campaña y quedó a un paso de clasificarse al Sudamericano.

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Ver comentarios

Lo último

Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Ultimo Momento
Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Policiales
Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Ovación
La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

La provincia
San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

Dejanos tu comentario