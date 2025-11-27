Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

En la vuelta al trabajo tras la derrota ante Racing, Marcelo Gallardo mantuvo charlas con varios futbolistas que ya no seguirán en el club a fin de año.

Al año de River ya no le quedan compromisos, pero sí más disgustos. Al camino hacia la Libertadores, que ya no depende de sí mismo, se le suma que en la vuelta a los entrenamientos Marcelo Gallardo les comunicó a varios jugadores que no seguirán en el club a partir de fin de año. Entre ellos cuatro héroes de Madrid.

Si bien se trata de futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre y la opción de renovación nunca estuvo sobre la mesa, el Muñeco les ratificó que no están en los planes para lo que viene. Estos nombres son: Ignacio Fernández (35 años), Milton (37), Gonzalo Martínez (32), Miguel Ángel Borja (32) y Enzo Pérez (39).

Durante los últimos días circuló la versión de que al capitán le iban a proponer que siguiera siendo parte del plantel, con la advertencia de que buscarían reforzar el puesto de volante central y que probablemente tendría muchos menos minutos que en 2025. La idea pasaba por mantenerlo como líder del vestuario y capitán sin cinta, como hizo Leonardo Ponzio en sus últimos años de carrera. Sin embargo, Enzo tiene otra cosa en mente y por eso se va del club.

A excepción del colombiano, que igualmente con sus 62 goles quedó 27° en la tabla de artilleros del Millonario, el resto son futbolistas que tuvieron muchísima incidencia en la historia del club y que pueden ser considerados ídolos. Cuatro titulares de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca en Madrid en 2018 e incluso un bicampeón de América, el Pity Martínez.

Seguramente no era este el cierre que deseaban para su enorme trayectoria con la camiseta de River. El flojísimo 2025 del equipo, sumado a un 2024 que también fue negativo, desdibujó para algunos hinchas lo que significaron para la gloria del club. Sin embargo, su lugar en la historia ya está sellado y seguramente el tiempo les devolverá el reconocimiento y el amor que se ganaron en cancha.

Más jugadores podrían irse de River

Además, el DT le comunicaría a Sebastián Boselli que no será prioridad y, por ende, le buscarán una salida, y se termina el préstamo de Federico Gattoni, que deberá volver a Sevilla casi sin haber sumado minutos con la camiseta millonaria. El caso de Giuliano Galoppo es diferente: no se cumplieron los objetivos para activar la obligación de compra, pero la intención es comprarle su pase a Sao Paulo, que pretende quedarse con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

En tanto, el ciclo de Paulo Díaz ya está agotado. El chileno lleva seis años y medio en River y su etapa se cerró luego de que Gallardo decidiera, al igual que con Borja, no convocarlo a los últimos dos partidos del año. Sin embargo, el zaguero tiene contrato hasta fines de 2027, por lo que su salida dependerá de que algún club presente una oferta que convenza a ambas partes.

Por último, aparecen tres futbolistas con los que el DT y el propio club querría seguir contando, pero que ellos evaluarán propuestas para cambiar de aire. Facundo Colidio, Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos están abiertos a un cambio y si aparece algún interesado, podrían irse.