En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

El presidente de River, Stefano Di Carlo, anunció la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante.

En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, quién ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes aseguró que vienen a "cumplir con la palabra que dieron en campaña". Además, afirmó que el entrenador "es la cara deportiva de River" y que "los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos".

"River está por encima de todo, y nadie tiene las llaves del club", palabras de Stefano Di Carlo sobre la renovación de Gallardo.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo

Luego el entrenador tomó la palabra y manifestó sus ganas de seguir pese al flojo presente.

"Somos conscientes de la situación en la que estamos, pero tengo energías para redoblar la apuesta, y eso es lo que me sostiene. Esta crisis futbolística va a pasar, como pasa todo en la vida. Le vamos a dar para adelante. Pese al momento delicado que estamos viviendo estoy contento de poder seguir acá, sabiendo que nadie está por encima de River", manifestó.

"No voy a salir corriendo por un mal año deportivo, soy un hombre de la casa. Sé que muchas veces acá perdés y te tenés que ir, pero yo también gané y estoy seguro que vamos a volver a ganar", agregó.

En cuanto al enojo de los simpatizantes, Gallardo dijo: : "El hincha demostró su incondicionalidad, y me genera y me refuerza un compromiso mayor. Yo no vengo a aprovecharme de lo ya conseguido. Asumo el compromiso con naturalidad incluso en la adversidad, siendo consciente de esta realidad donde no nos salieron las cosas".