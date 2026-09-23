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Micaela Levaggi logró la primera medalla de oro en atletismo para Argentina

La atleta argentina se impuso en la prueba de los 1.500 metros en el CARD de Santa Fe, marcando el primer triunfo dorado para la delegación de atletismo.

23 de septiembre 2026 · 22:07hs
Micaela Levaggi ganó el oro en los 1500 metros y le dio a la Argentina su primer triunfo en atletismo.

Micaela Levaggi ganó el oro en los 1500 metros y le dio a la Argentina su primer triunfo en atletismo.

En una destacada actuación durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la argentina Micaela Levaggi se consagró campeona en la prueba de los 1500 metros femenino de atletismo. La deportista logró el primer puesto tras una maniobra estratégica en la última vuelta, registrando un tiempo final de 4:22.43. Esta victoria representa la primera medalla de oro para la delegación argentina en las competencias de atletismo que se desarrollan en el CARD Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Santa Fe. La prueba fue sumamente competitiva y se definió en los metros finales

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