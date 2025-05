Marcelo Gallardo busca refuerzos para cuatro puestos puntuales en River

El Muñeco ya pasó dos mercados de pases multimillonarios en los que llegaron nombres de peso y de probada jerarquía, entre ellos tres campeones del mundo. Sin embargo, la sensación es que todavía no es suficiente. El DT sabe que debe calibrar la mira y para esta nueva ventana quiere conseguir más profundidad en ciertos sectores de la cancha.

Los pedidos de Marcelo Gallardo

Con la excepción del arco, que está excelentemente cubierto por Franco Armani y Jeremías Ledesma, Gallardo quiere al menos un nombre por línea. Concretamente, la búsqueda está un lateral izquierdo, un mediocampista central, un volante ofensivo y un delantero de área.

Con un Marcos Acuña irregular y lejos de su plenitud física, su única alternativa en el puesto es Milton Casco, quien a los 37 años ya no es lo que era. Por eso volvió a sonar el nombre de Lucas Esquivel, en Athletico Paranense, por quien podrían reflotarse las negociaciones en el corto plazo. La otra posibilidad es la de Gabriel Suazo, el chileno ex-Colo-Colo que quedará libre del Toulouse, de Francia.

En el medio, Enzo Pérez levantó muchísimo su nivel desde la llegada de Kevin Castaño, pero sigue siendo la única alternativa real que tiene el Muñeco para el puesto. El colombiano no siente tanto la marca y Matías Kranevitter está postergadísimo en la consideración del DT; de hecho, podría darse su salida. Por eso, aunque no hay nombres, la idea es sumar un 5 para que el mendocino de 39 años no tenga que jugar todos los partidos.

En ataque, las recurrentes lesiones de Matías Rojas y Gonzalo Martínez y la irregularidad de Manuel Lanzini dejan al equipo con Franco Mastantuono como el único creativo confiable. Siendo que es casi un hecho que se irá del club a más tardar en diciembre, Gallardo quiere sumar un nombre para ese puesto.

Por último, River quiere un centrodelantero. Hoy, el único 9 del plantel es Miguel Ángel Borja, y no sólo es suplente, sino que su contrato vence a fin de año y por ahora no hubo charlas por la renovación. Es una urgencia que deberá atender en el corto plazo, ya que con Sebastián Driussi y Facundo Colidio no es suficiente.

Se sabe que Gallardo sueña con poder contar con Ángel Correa, quien a pesar de tener aún un año más de vínculo con el Atlético de Madrid, ya se despidió del club y está en negociaciones avanzadas con Tigres, de México. Otro futbolista que sonó y por quien hubo alguna tratativa es Lucas Beltrán, sin lugar en Fiorentina. Sin embargo, el club italiano no está dispuesto a cederlo a préstamo y por su pase pretende no menos de 10 millones de dólares.