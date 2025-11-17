Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Luis García, la principal opción en Patronato

El ex-DT de Atlanta es quien corre con mayor fuerzas para hacerse cargo de la conducción técnica de Patronato en la próxima temporada de la Primera Nacional.

17 de noviembre 2025 · 15:09hs
La contratación del próximo entrenador es la principal misión que asume la comisión directiva de Patronato para luego planificar la estructura con la que competirá en la temporada 2026 de la Primera Nacional. En barrio Villa Sarmiento apuntan a cerrar gestiones en los próximos días para realizar el anuncio en el transcurso de esta semana.

En primer instancia en calle Grella 874 apuntaron a una cara conocida de la casa como Rubén Forestello. El Yagui, que dirigió al Rojinegro desde inicio de 2016 hasta mediados de 2017, se reunió con los directivos del Santo. Tras evaluar la propuesta optó por renovar vínculo en Temperley, equipo con el que finalizó dirigiendo en la temporada 2025 de la Primera Nacional.

Las candidatos a la conducción técnica de Patronato

Frente a este escenario, Luis García es la principal opción a suceder en la conducción técnica a Gabriel Gómez. El DT, de 37 años, viene de cumplir una destacada campaña en Atlanta. Bajo su mandato el Bohemio lideró la Zona A durante gran parte de la fase regular. En el sprint final fue superado por Deportivo Madryn, equipo que conquistó el primer puesto de su sector.

El pasado 7 de noviembre García rescindió su vínculo con la entidad del barrio porteño de Floresta. A partir de ahí comenzó a escuchar ofertas. Nueva Chicago, equipo donde trabajó asistiendo a Alejandro Nanía. Temperley lo ubicó en su carpeta como una alternativa de Rubén Forestello. También mantuvo contacto con los directivos de Patronato.

El nombre de Fernando Quiroz es otro de las alternativas que trascendió en barrio Villa Sarmiento. El experimentado entrenador viene de cumplir una gran campaña en Gimnasia y Tiro de Salta. Con el elenco del norte del país alcanzó el objetivo al acceder al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026. Teté recibió un sondeo desde la capital entrerriana, pero su prioridad está en prolongar su estadía en el norte del país.

A su vez en barrio Villa Sarmiento aseguran que manejan otras opciones para la dirección técnica. En este punto afirman que hay un apellido que no trascendió y con el que están en contacto. No obstante, el nombre de Luis García es el que más seduce y el que corre con mayor fuerza para calzarse el buzo de entrenador de Patronato en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

De Patronato al Tricolor

El ex-entrenador de Patronato Gabriel Gómez fue confirmado como flamante entrenador de Almagro, equipo al que enfrentó en la temporada 2025 de la BN con el Rojinegro.

Después de una serie de desvinculaciones (incluída la del DT Andrés Montenegro), el Tricolor hizo la presentación oficial del DT nacido en Villa Ramallo.

El experimentado entrenador de 52 años cuenta con varios pasos por clubes de la Primera Nacional. Además de Patronato trabajó en Alvarado de Mar del Plata, Agropecuario de Carlos Casares, Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Mitre de Santiago del Estero.

Durante esta temporada, Gómez dirigió un total de 35 partidos. Consiguió 12 triunfos, 12 empates y sufrió 11 derrotas (45,71% de efectividad). Por otro lado, obtuvo una destacada racha de 12 partidos sin perder como local.

La final del reducido de la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn protagonizarán la final del reducido de la Primera Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional. El juego de ida se disputará el próximo sábado a partir de las 21.15 en el estadio Antonio Candini. La revancha será el 30 de noviembre en el sur del país.

