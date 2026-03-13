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Identificaron a Mario Nívoli y Ramiro Bustillo Rubio, desaparecidos encontrados en "La Perla"

El Equipo Argentino de Antropología Forense halló los restos óseos en 2025 y esta semana lograron definir identidades.

13 de marzo 2026 · 10:41hs
El Equipo Argentino de Antropología Forense halló los restos óseos en 2025 y esta semana lograron definir identidades. 

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Tras los estudios genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se identificó a Mario Alberto Nívoli y a Ramiro Bustillo Rubio, a dos de los doce desaparecidos que habían sido hallados enterrados en el excentro clandestino de "La Perla", ubicado en La Calera, a unos 20 kilómetros de Córdoba.

Nívoli, oriundo de la localidad cordobesa Ucacha, había sido secuestrado en 1977, cuando por ese entonces tenía 28 años. El joven estudiaba Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (U.N.L.) y era militante en la Juventud Universitaria Peronista (J.U.P.).

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Según relatos de su círculo cercano, el hombre se encontraba en su casa del barrio cordobés General Paz, cuando de repente un grupo de tareas irrumpió en su vivienda. Además, tenía una hija de cuatro meses.

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Por su parte Ramiro Bustillos Rubio era oriundo de San Rafael, Mendoza. Estaba casado y era padre de un hijo, y junto a su compañera esperaban el segundo. En el momento de su deaparición era estudiante de 4to año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista (PC). Fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977, en la vía pública de esa ciudad. Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)" y en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla". Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en la Sentencia del Juicio Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Tenía 27 años. Aún continúa desaparecido.

Ramiro Bustillo Rubio desaparecido en La Perla

El trabajo científico fue realizado en conjunto con el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y profesionales del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

La investigación en proceso está a cargo del Juzgado Número 3 local, encabezado por Hugo Vaca Narvaja. En primer lugar, las autoridades se podrán en contacto con el resto de las familias involucradas, antes de brindar detalles públicos sobre los resultados. Se espera que en las próximas horas se haga una rueda de prensa dando a conocer los nombres de los implicados.

Córdoba restos desaparecidos derechos humanos La Perla

Cómo fue la investigación

La búsqueda se retomó en septiembre de 2025, cuando comenzaron las excavaciones en el terreno donde actualmente funciona la Reserva Natural Militar La Calera. La reanudación se debe a la decisión judicial de iniciar nuevas búsquedas para esclarecer casos irresueltos. De acuerdo a los testimonios de la causa, allí existieron fosas que fueron removidas y los cuerpos fueron llevados a otro lugar.

El comunicado emitido por las autoridades tras los descubrimientos fue: "Se pone en conocimiento de la opinión pública que, como resultado de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a raíz de las excavaciones realizadas en 2025 en el sitio denominado Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de la Calera, ex Centro Clandestino de Detención La Perla, se ha obtenido un resultado parcial en relación a la identificación genética de doce personas".

"La Perla" estaba manejada por Luciano Benjamín Menéndez, y comenzó a funcionar en 1976, al poco tiempo después del golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Este establecimiento funcionó como centro clandestino de detención hasta 1978, al mando del Tercer Cuerpo de Ejército. Se estima que pasaron entre 2.000 y 2.500 de personas, muchos de las cuales aún continúan desaparecidas.

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