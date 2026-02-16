Uno Entre Rios | Ovación | Barcelona

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

El Barcelona cayó por 2 a 1 y no pudo subirse a la cima del campeonato español, liderado por el Real Madrid.

16 de febrero 2026 · 21:33hs
Barcelona quedó dos puntos por debajo del Real Madrid.

El Barcelona desaprovechó las oportunidades y cayó este lunes como visitante por 2 a 1 ante el Girona en un partido correspondiente a la 24ª fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Municipal de Montilivi.

El único gol para el conjunto Azulgrana lo convirtió Pau Cubarsí, a los 14 minutos del segundo tiempo, mientras que para los locales anotaron Thomas Lemar y Fran Beltrán, a los 17 y 42 minutos del mismo periodo, respectivamente.

Con un tanto de Julián Álvarez Atlético Madrid goleó a Barcelona

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

Por su parte, Joel Roca vio la tarjeta roja en el elenco comandado por Míchel, a los 54 minutos.

En tanto, el atacante argentino Claudio Echeverri vio acción desde los 28 minutos del segundo periodo cuando ingresó en lugar de Vladyslav Vanat.

Barcelona dejó pasar una gran ocasión para escalar nuevamente a la cima del campeonato español, sobre todo considerando el desarrollo de la primera mitad, y quedó como escolta del Real Madrid con 58 puntos, a dos de diferencia.

Barcelona lo buscó pero no pudo

En los instantes finales de la etapa inicial, el palo le negó a Raphinha, delantero brasileño del cuadro catalán, el gol para abrir el marcador. No obstante, Lamine Yamal tuvo en sus pies la posibilidad de convertir desde el punto penal, pero su remate tuvo el mismo resultado y el encuentro se fue al descanso con igualdad sin goles.

Ya en el segundo periodo, Pau Cubarsí conectó de cabeza un centro desde la derecha del francés Jules Koundé y puso el 1 a 0 para adelantar a los dirigidos por Hans-Dieter Flick en un duelo en el que merecían algo más.

Sin embargo, el Barcelona se fue apagando poco a poco y cedió terreno, situación que aprovechó el Girona para golpear por duplicado y llevarse tres puntos vitales en la lucha por alejarse de los puestos del fondo de la tabla.

Primero, Thomas Lemar, de buen desempeño durante el cotejo, solo tuvo que empujar la pelota hacia el fondo de la red tras un pase de Vladyslav Vanat, mientras que Fran Beltrán culminó con categoría una jugada, que contó con una gran individualidad del Diablito Echeverri, para darle la victoria al Girona sobre el cierre de la partida.

