San Martín de San Juan eliminó a Deportivo Madryn de la Copa Argentina

En el estadio Ciudad de Caseros, San Martín de San Juan se impuso por 2 a 0 y avanzó a los 16avos de final, en los que jugará contra Platense.

San Martín de San Juan eliminó a Deportivo Madryn al derrotarlo por 2 a 0 en los 32avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Ciudad de Caseros. Los goles del conjunto sanjuanino los anotaron Leonardo Monje y Federico Murillo, ambos en el segundo tiempo.

El encuentro enfrentó a dos equipos de la Primera Nacional en un duelo equilibrado durante la etapa inicial.

Apenas iniciado el complemento, el Santo encontró la ventaja luego de una buena circulación ofensiva que culminó con un centro de Facundo Nadalín que Monje empujó al fondo de la red para abrir el marcador. Ya en el cierre del partido, Gabriel Hachen encabezó una acción individual decisiva y asistió a Murillo, quien definió de taco para sentenciar la historia.

El próximo rival de San Martín de San Juan

En la próxima ronda de la Copa Argentina enfrentará a Platense, que previamente eliminó a Argentino de Monte Maíz.