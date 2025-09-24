Uno Entre Rios | Ovación | Luciano Vicentín

Luciano Vicentín: "Balance positivo pese a perder en octavos"

El paranaense Luciano Vicentín habló con UNO tras el Mundial de Filipinas, donde fue una de las figuras de la Selección Argentina con 59 puntos.

24 de septiembre 2025
Luciano Vicentín fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina de vóleibol en el último Mundial disputado en Filipinas. Con apenas 25 años, el paranaense jugó su segunda cita mundialista y se consolidó como una de las piezas más importantes del plantel. Su rendimiento lo colocó como máximo anotador del equipo en dos de los partidos más trascendentes: el triunfo histórico ante Francia y la caída en octavos frente a Italia, el defensor del título.

En total, el jugador que antes de viajar al Mundial fichó para Tokyo Great Bears de Japón anotó 59 puntos en el torneo, mostrando regularidad, carácter y eficacia en momentos clave. Con esa producción se ganó el reconocimiento de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la prensa internacional, que lo apuntan como uno de los nombres propios para el futuro cercano de la Albiceleste.

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial

“El balance en lo personal es positivo porque pude ir creciendo de menos a más durante el torneo, pero obviamente la sensación de perder en octavos de final no es buena”, expresó Vicentín en diálogo con UNO, dejando entrever la mezcla de satisfacción individual y dolor colectivo que quedó tras la eliminación.

Luciano Vicentín: actuación en ascenso

Argentina debutó con triunfo sufrido frente a Finlandia por 3-2. Allí Vicentín apenas sumó dos puntos, todavía buscando su mejor versión. En el segundo encuentro, ante Corea del Sur, el entrerriano dio un salto de calidad y anotó 20 tantos que resultaron determinantes para asegurar la victoria 3-1.

La confirmación de su gran nivel llegó en la tercera presentación. Frente a Francia, doblemente campeona olímpica, Vicentín fue el máximo anotador de la Selección con 22 puntos y lideró un triunfo memorable por 3-2 que le permitió al equipo de Marcelo Méndez avanzar a los octavos de final. “Es algo que busqué siempre. Venía de tener altibajos en el juego y me esforcé mucho durante estos meses para poder darle a la Selección el nivel que merece”, explicó el paranaense.

El desafío mayor apareció en la instancia de eliminación directa. Argentina se topó con Italia, la campeona del mundo y gran candidata al título. Pese al esfuerzo, la Albiceleste cayó en sets corridos (25-23, 25-20 y 25-22). Allí Vicentín volvió a ser el máximo anotador del equipo con 15 puntos. “Nos preparamos de la misma forma que contra Francia o el resto de rivales. Para nosotros son finales, no nos sobra nada, pero sabemos que si jugamos en equipo podemos ganarle a cualquiera. Italia hizo un gran partido, fueron mejores desde el saque y esa diferencia fue clave”, analizó.

Luciano Vicentín es parte de la proyección de la Selección Argentina

Luciano Vicentín es parte de la proyección de la Selección Argentina

Recambio en marcha

El Mundial de Filipinas también sirvió para confirmar que el vóleibol argentino atraviesa una etapa de transición. Jugadores jóvenes como Vicentín, junto con otros nombres de proyección, empiezan a ganar protagonismo en la rotación y a proyectarse como referentes de cara a los próximos torneos internacionales. “Desde chico soñaba con jugar en la Selección y, tener cada vez más protagonismo, me alegra. Si bien tiene una gran responsabilidad vestir esta camiseta, es algo con lo que debemos convivir y aceptar. La verdad que cada vez me siento mejor”, aseguró el paranaense.

Consultado sobre qué necesita Argentina para dar un salto de calidad en los próximos desafíos, Vicentín no dudó: “La Selección tiene grandes jugadores. Yo creo que seguir por este camino es lo que nos va a hacer ganar más cosas. Priorizar el grupo ante todo y tirar todos para el mismo lado”.

Luchi Vicentín junto a Lulo Palonsky

Luchi Vicentín junto a Lulo Palonsky

Futuro en Japón

La carrera de Vicentín también tendrá un nuevo capítulo a nivel clubes. A partir de esta temporada vestirá los colores de Tokyo Great Bears, equipo de la liga japonesa que atraviesa un crecimiento sostenido. “La próxima temporada estaré en Tokyo Great Bears y la verdad que me ilusiona. Es una liga que viene en crecimiento constante y que hace años está en el top de las mejores del mundo. Competir y tratar de tener un buen rendimiento personal va a hacer que al equipo le vaya bien. Si uno está bien ayuda al equipo, así que me enfocaré en eso y en cumplir grupalmente los objetivos planteados por el club”, explicó sobre el desafío internacional que lo espera.

Luciano Vicentín habló de la despedida de Méndez

El Mundial de Filipinas significó además el final de un ciclo para Marcelo Méndez como entrenador de la Selección Argentina. El técnico que llevó al vóleibol nacional al histórico bronce olímpico en Tokio 2021 cerró su etapa tras la eliminación en octavos. Vicentín contó cómo fue ese momento en el vestuario: “Marcelo se despidió de nosotros hablando un poco de todo lo que fue su ciclo, repasando cómo se trabajó y las cosas que se lograron. En el final nos dijo que cuidemos la Selección, que era de nosotros, y que si seguimos por este camino de trabajo vamos a lograr grandes cosas”.

Luciano Vicentín fue uno de los goleadores de la Selección Argentina.

Luciano Vicentín fue uno de los goleadores de la Selección Argentina.

Presente que ilusiona

Con 25 años, 59 puntos en su haber y una proyección que entusiasma, Luciano Vicentín se erige como una de las figuras jóvenes del vóleibol argentino. Su Mundial en Filipinas no solo lo ratificó como un jugador confiable y rendidor, sino que lo colocó en el radar internacional.

El paranaense sabe que el camino recién empieza. Con la camiseta de la Selección Argentina, su ilusión sigue intacta: crecer, competir y soñar con nuevas gestas. Con la de Tokyo Great Bears, buscará consolidarse en una liga de elite que le permitirá dar un salto en su desarrollo profesional. “Me esfuerzo para mejorar cada día y devolverle a la Selección y a mis equipos lo que me dan. Este Mundial fue un paso más en ese camino. Ojalá vengan muchos más desafíos y que podamos lograr grandes cosas”, cerró el punta receptor Luciano Vicentín.

