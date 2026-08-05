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Marcha nacional contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Gobierno monitoreará la marcha que promete ser masiva frente al Congreso al momento de la sesión que pretende aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

5 de agosto 2026 · 13:36hs
El Gobierno monitoreará la marcha que promete ser masiva frente al Congreso al momento de la sesión que pretende aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada 

El Gobierno monitoreará la marcha que promete ser masiva frente al Congreso al momento de la sesión que pretende aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada 
El Gobierno monitoreará la marcha que promete ser masiva frente al Congreso al momento de la sesión que pretende aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada 

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Con el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada confirmado, Gobierno y gremios, además de movimientos sociales y organizaciones políticas, se preparan para la jornada de debate en el Senado este jueves 6. El Congreso estará vallado y monitoreado por las fuerzas federales.

El ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva realizará un operativo de seguridad acorde a la manifestación, con el protocolo que suele utilizar para las movilizaciones multitudinarias. En Casa Rosada prevén encuentros en las próximas horas con autoridades de la cartera de Seguridad de la Ciudad para afinar detalles.

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Por lo cual, y a priori, la zona del parlamento tendrá la custodia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, las cuatro fuerzas federales. El objetivo de cada una es garantizar la libre circulación y evitar cortes totales de calles y avenidas.

Habrá un refuerzo de vallas alrededor de la Plaza del Congreso y las principales arterias como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba. No se descartan controles para los manifestantes en pos de garantizar el orden en las calles, una de las grandes prioridades para la administración Javier Milei en este tipo de eventos.

A su vez, con la conferencia de prensa de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, del martes, crece el optimismo en el oficialismo de que el proyecto sea aprobado. Fuentes de La Libertad Avanza aclaran que “la negociación es minuto a minuto”. Pero recalcan que gracias a los cambios de ciertos artículos propuestos por aliados, hay chances “muy concretas” de que el texto tenga el visto bueno.

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En contra

Quienes no avalan el proyecto, y se manifestarán en su contra, son la CGT, las dos CTA, el sindicalismo de izquierda, organizaciones sociales y políticas además de colectivos feministas, estudiantiles y ambientalistas. Todos estos grupos se estuvieron organizando a lo largo de los últimos días para estar presente en el Congreso y generar presión para que la normativa no sea aprobada.

Pese a las modificaciones de última hora de la propuesta legislativa, la calle Azopardo mostrará músculo este jueves. El triunviro Cristian Jerónimo, el lunes, rechazó el argumento oficial que presenta el proyecto como una defensa de la propiedad privada e insistió en que el objetivo es “flexibilizar las normativas vigentes para favorecer la concentración de recursos en pocas manos”.

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"Ya hay un antecedente, como el caso de Lago Escondido que tiene el millonario (Joe) Lewis, donde la gente no puede transitar libremente.Nos parece sumamente preocupante porque sabemos los intereses que hay en algunos sectores y en algunos lugares de la Argentina en los cuales, que hay una riqueza impresionante en la tierra. Por eso, hay quienes quieren flexibilizar todas las condiciones para que vengan a avasallar y quedarse por muy poco con la Argentina", señaló en declaraciones radiales.

Paralelamente, la CTA-T rechazó el "remate" de tierras nacionales que implica la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió que al buscar eliminar o elevar los límites vigentes, un tope del 15% a nivel nacional y departamental, y un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo por titular extranjero), permite que el territorio sea adquirido "sin regulaciones reales por grandes corporaciones transnacionales".

La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también dará el presente. De hecho, con las CTA y la CGT, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar por qué la ley es regresiva para el interés nacional, publica NA.

Marcha Proyecto Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
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