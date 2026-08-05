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Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar que ordena al Gobierno de Entre Ríos detener la entrega de productos con sellos de advertencia en comedores escolares

5 de agosto 2026 · 14:04hs
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Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Foto: UNO/Archivo ilustrativa
Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

La Justicia provincial ordenó al Gobierno de Entre Ríos que se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir productos alimenticios ultraprocesados en los establecimientos educativos públicos dependientes del Consejo General de Educación. La resolución dictada por el juez Juan Malvasio y difundida por Agmer Paraná, surge en respuesta a un amparo colectivo presentado por el gremio docente AGMER, la fundación Cauce y un grupo de padres preocupados por la calidad nutricional de los desayunos y meriendas.

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Cumplimiento de la Ley de Etiquetado Frontal

El fallo judicial especifica que la prohibición recae sobre aquellos productos no perecederos destinados a la merienda y el desayuno que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 27.642 (Ley de Promoción de la Alimentación Saludable).

Esta medida busca proteger el derecho a la salud de los estudiantes, limitando el acceso a productos con excesos de azúcares, grasas o sodio dentro del ámbito escolar.

Regreso a la modalidad anterior de provisión

Además de la prohibición, el magistrado dispuso que el Ejecutivo provincial debe asegurar la provisión simultánea e ininterrumpida de alimentos que no estén alcanzados por estas restricciones. Para ello, el Gobierno deberá retomar la modalidad de gestión que estaba vigente antes de la implementación del actual sistema centralizado, permitiendo que la provisión de los alimentos vuelva a realizarse de la forma en que se venía haciendo tradicionalmente en cada institución.

Vigencia de la medida

La resolución judicial de suspender el sistema que pretendía imponer el gobierno se mantendrá vigente de manera preventiva. Según detalla el escrito del juez Malvasio, esta modalidad regirá hasta tanto la Justicia se expida con una sentencia definitiva sobre el fondo del amparo colectivo

Entre Ríos
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