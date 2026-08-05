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Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura

Entre Ríos extendió por un año el acuerdo con entidades del sector para sostener el monitoreo y el control de la enfermedad del citrus.

5 de agosto 2026 · 13:31hs
Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura.

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura.

El Gobierno de Entre Ríos prorrogó el convenio de colaboración con las principales entidades de la citricultura provincial para garantizar la continuidad del sistema de vigilancia y monitoreo del Huanglongbing (HLB), una de las enfermedades más graves que afectan a los cítricos.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Pablo Molo; y el titular de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Enrique Yelín. La nueva vigencia se extiende desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 e incluye un plan de trabajo y un presupuesto actualizados.

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Trabajo coordinado con Senasa

La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Prevención del HLB y se desarrolla en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El objetivo es sostener las acciones de vigilancia en las quintas citrícolas de los departamentos Federación y Concordia para evitar la propagación de la enfermedad.

Entre las tareas previstas figuran la toma de muestras del insecto vector y de material vegetal para su análisis, el estudio de ejemplares sospechosos, la confirmación de diagnósticos positivos en laboratorios oficiales y el envío de la información relevada durante los monitoreos de campo al organismo sanitario nacional.

Capacitación y prevención

El convenio también contempla acciones de capacitación destinadas a productores citrícolas, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre la enfermedad, mejorar las prácticas de detección temprana y promover estrategias de control.

Además, se impulsará la conformación de grupos de productores para coordinar medidas preventivas y optimizar la respuesta sanitaria frente al HLB, considerado una de las principales amenazas para la producción citrícola de la región.

Entre Ríos HLB Citricultura
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