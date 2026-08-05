El Gobierno de Entre Ríos prorrogó el convenio de colaboración con las principales entidades de la citricultura provincial para garantizar la continuidad del sistema de vigilancia y monitoreo del Huanglongbing (HLB), una de las enfermedades más graves que afectan a los cítricos.
Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura
Entre Ríos extendió por un año el acuerdo con entidades del sector para sostener el monitoreo y el control de la enfermedad del citrus.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Pablo Molo; y el titular de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Enrique Yelín. La nueva vigencia se extiende desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 e incluye un plan de trabajo y un presupuesto actualizados.
Trabajo coordinado con Senasa
La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Prevención del HLB y se desarrolla en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El objetivo es sostener las acciones de vigilancia en las quintas citrícolas de los departamentos Federación y Concordia para evitar la propagación de la enfermedad.
Entre las tareas previstas figuran la toma de muestras del insecto vector y de material vegetal para su análisis, el estudio de ejemplares sospechosos, la confirmación de diagnósticos positivos en laboratorios oficiales y el envío de la información relevada durante los monitoreos de campo al organismo sanitario nacional.
Capacitación y prevención
El convenio también contempla acciones de capacitación destinadas a productores citrícolas, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre la enfermedad, mejorar las prácticas de detección temprana y promover estrategias de control.
Además, se impulsará la conformación de grupos de productores para coordinar medidas preventivas y optimizar la respuesta sanitaria frente al HLB, considerado una de las principales amenazas para la producción citrícola de la región.