LOS REBELS 3.mp4

Gobatto aclaró que para empezar a entrenar el deporte no se necesita tener conocimiento y se puede comenzar de cero. “Cualquier persona que no haya tenido ningún acercamiento a lo que es el deporte de fútbol americano o rugby, que son parecidos en el contacto, pueden empezar porque no necesitan ningún tipo de equipamiento ni experiencia previa porque básicamente lo que vamos a hacer ahora desde febrero es enseñar desde cero todas las bases del juego”, comentó uno de los referentes del equipo de la capital entrerriana.

LOS REBELS 2.mp4 Fútbol Americano

“El 26 de junio del año pasado nuestros jugadores participaron del partido amistoso contra Teros de Concepción del Uruguay para realizar el preseleccionado de Entre Ríos con el propósito de enfrentar nuevos desafíos, tanto nacionales como internacionales. Se vivió una jornada de juego limpio, donde cada uno pudo demostrar lo que se viene entrenando hace meses. Gracias a todos los que colaboraron comprando rifas y tortas fritas para que se pueda realizar el viaje. Gracias a nuestros amigos de @entre.rios.football.americano por la excelente organización, predisposición para con nosotros y el día compartido, como ellos dicen. Y esto... y esto recién comienza”, comentaron en las redes luego del encuentro en Concepción del Uruguay.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paraná Football League (@pfl.17)

Fue un primer paso para unir el deporte en la provincia, pero ahora, según confesó Gobatto, la idea es ir más allá. “La idea es seguir reforzando el equipo provincial de Entre Ríos, que lo conformamos con los chicos de Concepción del Uruguay. Queremos hacer un equipo competitivo para jugar contra ellos y poder viajar a otras provincias también”.

Con ropa deportiva y buena “onda” se puede arrancar el deporte al que consideran como uno de “los mejores”. “Esto tiene compañerismo y contacto de forma segura y protegidos. Se puede hacer contacto fuerte, pero seguro para no tener ningún accidente”, comentó.

El domingo Kansas City Chiefs se quedó con el Super Bowl LVII, el tercero de la historia de la franquicia, tras vencer en un dramático partido a Philadelphia Eagles por 38-35.

La final se vio en todo el mundo y en Argentina cada vez suma más interés. Así lo consideraron desde el equipo de Paraná, quienes ven con buenos ojos el impacto que generó el espectáculo del domingo en Arizona para que se sumen más jugadores. “En Argentina ven el Súper Bowl, se comparte en bares y en las casas. Cada vez lo sigue más gente y eso lo vemos. Esa visibilidad para nosotros es muy importante porque nos ayuda para la difusión”, comentó Gobatto.

Los lunes y miércoles de 18 a 20 será la cita para comenzar otro año más. “A medida que vayamos entrenando vamos a ir jugando partidos los sábados de manera distendida para que los jugadores tengan movilidad. De 18 años para arriba y los menores de 18 juegan movilidad flag (sin contacto) porque queremos protegerlos. Pero esperamos a todos los interesados. Hemos tenido chicos de 13 y 14 años y los entrenamos”. dijo Gobatto.

Agustín Gobatto, Mario Herrera, Sebastián Mendoza, Lucas Olivares, Elías Segovia, Ruddy Delturco y Ximena Cano son los jugadores que llevan adelante el proyecto y junto a Concepción del Uruguay son las dos ciudades que han unido el deporte a partir de encuentros como el Tazón del Mate. Una idea original que busca sumar otra disciplina a una provincia con mucho deporte.Las personas interesadas se pueden contactar a través del instagram pfl.17.