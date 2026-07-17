Los que ganaron terreno en Argentina para la final ante España

El entrenador Lionel Scaloni define la formación de la Albiceleste para el duelo del domingo a las 16. Montiel y Nico González se meten en el 11?

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 este domingo desde las 16 y, a la espera del entrenamiento a puertas cerradas de este viernes a las 16.30, hay algunos jugadores como Nico González y Gonzalo Montiel que ganaron terreno en la consideración tras sus ingresos contra Inglaterra.

Aunque todavía no hay demasiadas certezas sobre el equipo que parará el entrenador Lionel Scaloni para ir en busca del bicampeonato del mundo, el lateral de River y el extremo surgido en Argentinos Juniors sumaron buenos minutos en la semifinal y podrían ser parte del once.

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El ingreso de Nico González podría ser por un volante, aunque Leandro Paredes será titular si está bien y Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son una fija. El único que podría salir es Giuliano Simeone.. La explicación de ese cambio podría explicarse para contener junto a Nicolás Tagliafico a Lamine Yamal y las subidas de Pedro Porro.

Más allá de que la duda está planteada por el buen rendimiento del extremo izquierdo en cada encuentro que le tocó ingresar, lo cierto es que hay que ver si Scaloni mete mano o repite el once. Eso no se sabrá hasta el domingo, ya que difícilmente dé pistas en la conferencia de prensa de esta tarde.

En tanto, Gonzalo Montiel es otro de los candidatos a ingresar porque Nahuel Molina no está transitando su mejor nivel en la Copa del Mundo y quedó marcado en el gol de Inglaterra, cuando Anthony Gordon le ganó la pulseada y puso el 1-0.

Más allá de eso, lo cierto es que el ingreso de Montiel por Molina en el segundo tiempo fue una sustitución recurrente en cada compromiso de la Albiceleste y Scaloni podría optar por guardar al hombre de River pensando en una posible definición por penales, materia en la que Cachete es una garantía y fue el autor del tanto decisivo para ganar el Mundial anterior ante Francia.

También queda lugar para pensar el regreso de Rodrigo De Paul, quien había perdido el puesto con Simeone. El resto del once, seguramente sea el mismo que viene de empezar el choque contra Inglaterra.

La posible formación de Argentina vs. España

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Nicolás González o Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.