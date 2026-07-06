Kylian Mbappé le respondió con dureza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla

Kylian Mbappé respondió con dureza a los insultos racistas de la legisladora, mientras la Federación Francesa presentó una denuncia.

Kylian Mbappé respondió con extrema dureza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de que la legisladora publicara mensajes con insultos racistas tras la victoria de Francia sobre Paraguay. El delantero calificó sus expresiones como "indignas" y aseguró que no permitirá que se difunda el odio desde cargos públicos.

La polémica se originó después del triunfo del seleccionado francés, cuando Amarilla utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje ofensivo contra el atacante galo. En la publicación, la legisladora lanzó descalificaciones de tono racista e incluso hizo referencia a un episodio protagonizado por el futbolista paraguayo Orlando Gill con Mbappé al finalizar el encuentro.

Con gol de Mbappé, Francia eliminó a Paraguay y se enfrentará a Marruecos en los cuartos del Mundial

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La respuesta de Kylian Mbappé

La respuesta del capitán francés no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el delantero cuestionó con firmeza a la senadora y sostuvo: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo".

Además, Mbappé afirmó que la legisladora "no representa al Paraguay", al destacar que el seleccionado guaraní había mostrado "pasión y honor" durante toda la competencia. En el mismo mensaje, acusó a Amarilla de actuar con "inconsciencia y racismo sin complejos" y consideró que sus declaraciones empañan el histórico desempeño deportivo del equipo paraguayo.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el futbolista, quien recibió un amplio respaldo en redes sociales tras hacer pública su postura.

El episodio generó una fuerte repercusión internacional y reavivó el debate sobre el racismo en el deporte y la responsabilidad de los dirigentes y representantes públicos en el uso de las redes sociales.

En paralelo, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó una denuncia formal contra la senadora paraguaya por las expresiones difundidas en sus cuentas oficiales, mientras las publicaciones cuestionadas, según la información difundida, continuaban visibles.