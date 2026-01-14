Los Pumas serán protagonistas de las finales de las finales del Nations Championship 2026

La nueva competencia definirá dos títulos, con cruces directos entre los mejores del hemisferio Norte y Sur en los que estarán Los Pumas.

La Nations Championship debutará en 2026 con un formato que combina fase regular y una serie de finales inéditas. Participarán 12 seleccionados –seis del hemisferio Norte y seis del Sur– que disputarán seis fechas durante las ventanas de julio y noviembre y participarán Los Pumas .

Todo culminará entre el 27 y el 29 de noviembre, cuando Londres reciba el cierre con partidos definitorios. La fase regular estará organizada en dos grupos, uno por hemisferio, con seis encuentros por equipo: tres en julio y tres en noviembre.

El sistema de puntos será el habitual del rugby internacional: cuatro unidades por victoria, dos por empate y cero por derrota, más un punto bonus por marcar cuatro tries o por perder por siete tantos o menos. Esa tabla determinará el orden final y los cruces del fin de semana decisivo.

El cierre tendrá un atractivo doble. Por un lado, se jugará la gran final entre los primeros de cada grupo para coronar al campeón absoluto del torneo. Ese partido entregará el trofeo principal y enfrentará a los dos mejores equipos del campeonato tras seis fechas exigentes y parejas.

Además, se pondrá en juego un segundo título colectivo: el Trofeo por Hemisferio. Para definirlo, habrá cruces directos entre posiciones equivalentes de cada grupo: primero contra primero, segundo contra segundo, y así sucesivamente hasta el sexto.

Cada victoria sumará puntos para su hemisferio: dos unidades por ganar el duelo entre los primeros y una por imponerse en los restantes enfrentamientos. De esta manera, el hemisferio que alcance primero cuatro puntos en esos cruces paralelos se quedará con el trofeo.

Todas las finales se disputarán en el Allianz Stadium, en un fin de semana que promete definir no solo al campeón del torneo, sino también qué lado del planeta domina el rugby internacional en esta nueva era.

Los Pumas 7 ya conocen el cronograma completo para el Seven de Singapur

El Seven de Singapur, tercera etapa del Circuito Mundial SVNS 2026 se disputará el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero y tendrá al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora compitiendo en el Grupo B, junto a potencias como Australia, Nueva Zelanda y Francia.

El debut será en la madrugada del sábado frente a Australia, desde la 1.10 (hora argentina). Más tarde, a las 4.36, el seleccionado nacional se medirá ante Nueva Zelanda, mientras que cerrará la fase de grupos frente a Francia a las 8.02 del mismo día, en una zona que aparece como una de las más duras del certamen.

Según la ubicación final en el grupo, el camino continuará el domingo. En caso de clasificar a las semifinales por el Oro, Los Pumas 7 volverán a salir a la cancha a las 3.52 o 4.14. Si finalizan terceros o cuartos, disputarán las semifinales por el quinto puesto a la 1.44 o 2.06.