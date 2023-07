Los Pumas recibieron una lección de los All Blacks

En el segundo, el pilar Lucio Sordoni (12m.), en su vuelta a Los Pumas desde 2020, anotó los primeros puntos argentinos en el ingoal neozelandés y sobre el final del partido Agustín Creevy señaló el segundo try del equipo "albiceleste", convertido por Emiliano Boffelli.

rugby.jpg Los Pumas perdieron en Mendoza.

Durante la etapa complementaria, Beauden Barrett y Emoni Narawa decoraron el tanteador de los All Blacks con dos nuevos tries.

Los Pumas volverán a presentarse el sábado próximo desde las 6:45 como visitantes de Australia en el CommBank Stadium de la ciudad de Sydney. Ese mismo día, los All Blacks recibirán al campeón mundial Sudáfrica (4:05) en Auckland.

Síntesis

Argentina: Thomás Gallo, Julián Montoya (capitán) y Lucio Sordoni; Matías Alemanno y Tomás Lavannini; Pablo Matera, Juan Martín González y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Mateo Carreras; Mateo Carreras, Lucio Cinti, Matías Moroni y Sebastián Cancelliere; Emiliano Boffelli. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron: Nicolás Sánchez, Matías Orlando, Agustín Creevy, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona y Lautaro Bazán Vélez.

Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Dane Coles y Tyrel Lomax; Scott Barrett y Josh Lord, Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Damian McKenzie; Caleb Clarke. Jordie Barrett, Rieko Ioane y Emoni Narawa; Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster.

Ingresaron: Codie Taylor, Ofa Tu'ungafasi,Tupou Vaa'i, Nepo Laulala, Dalton Papali'i, Finlay Christie y Richie Mo'unga.

Tantos en el primer tiempo: 5m. try de Coles (NZ); 9m. try de Savea (NZ); 12m. try de Jordie Barrett, convertido por McKenzie (NZ); 29m. try de Ioane, convertido por McKenzie (NZ) y 39m. try de Smith, convertido por McKenzie (NZ).

Resultado parcial: Argentina 0-Nueva Zelanda 31.

Tantos en el segundo tiempo: 12m. try de Sordoni (A); 16m. try de Beauden Barrett (NZ); 35m. try de Narawa (NZ) y 40m. try de Creevy, convertido por Boffelli (A).

Resultado final: Los Pumas 12-Nueva Zelanda 41.

Árbitro: Angus Gadner (Australia)

Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza.