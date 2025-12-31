Los juveniles que se sumarán a la pretemporada de Boca Juniors

El DT de Boca Juniors, Claudio Úbeda, promovió a cuatro juveniles que se destacaron en la reserva que se coronó bicampeón en la temporada 2025.

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, promovió a cuatro juveniles del plantel que se coronó bicampeón del campeonato de la división Reserva de cara a la pretemporada que comenzará este viernes, de cara a la Copa Argentina, el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Las promesas que estarán trabajando a la par del elenco profesional son los defensores Dylan Gorosito y Santiago Zampieri, el mediocampista Tomás Aranda y el delantero Leonel Flores.

Opciones para la última línea de Boca Juniors

Dylan Gorosito es el nombre más resonante de esta lista. El marcador de punta derecho fue una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20 que cayó en la final del Mundial de Chile ante Marruecos. El lateral derecho de 19 años ya hizo su estreno en Primera, en el empate 2 a 2 ante Defensa y Justicia en julio del año pasado, con Diego Martínez como entrenador.

Desde entonces se asentó como pieza fundamental de la Reserva, categoría en la que acumula 36 partidos, dos asistencias y dos títulos. Además de representar a la Sub 20, también formó parte del plantel que disputó el Mundial Sub 17 de Indonesia en 2023, certamen en el que la Albiceleste finalizó cuarta.

Con contrato hasta diciembre del 2028, se espera que este año se establezca como pieza de recambio en Primera, teniendo en cuenta que la partida de Lucas Blondel es casi un hecho (lo pretenden Argentinos Juniors y Tigre) y que el futuro de Luis Advíncula también es una incógnita.

Santiago Zampieri es un marcador de punta izquierdo de 18 años. El lateral, que debutó en reserva a fines de la temporada 2024, se asentó este año en la divisional al disputar 34 partidos, convirtir un gol y repartir cuatro asistencias.

Es un futbolista muy completo, solvente en la marca, con criterio para pasar al ataque y con una técnica impropia para un futbolista de su posición. Ante la salida de Frank Fabra, ese lugar quedó algo diezmado en el plantel de Primera. Hoy el titular es Lautaro Blanco y como alternativa aparece Malcom Braida, quien ha jugado allí en San Lorenzo pero no es su posición natural. Por este motivo, el joven categoría 2007, que tiene contrato hasta diciembre del 2027, será evaluado por Claudio Úbeda en la pretemporada.

Otros juveniles que serán observado por Claudio Úbeda

Tomás Aranda es un mediocampista ofensivo de 18 años que goza de una técnica exquisita. Debutó en Reserva a fines del año pasado, pero se consolidó en este 2025. Jugó como enlace en el clásico 4-3-1-2 que utiliza Boca en sus inferiores y fue una de las grandes figuras del equipo en el año, con grandes actuaciones en la final del Clausura Proyección ante Gimnasia y en el Trofeo de Campeones ante Vélez.

Además de haber sumado cuatro goles y cuatro asistencias, el oriundo de Ciudadela se destaca por su habilidad para conducir en velocidad y por su capacidad para sacarse rivales de encima. Además, es diestro pero goza de un gran manejo de ambas piernas. Con Alan Velasco y Carlos Palacios por encima suyo, será difícil para él hacerse con un lugar, pero sin dudas le servirá el roce con los profesionales para continuar en esta senda creciente. En mayo de este año, Boca lo blindó con un contrato hasta diciembre del 2029.

Leonel Flores, por su parte, tuvo un gran arranque del 2025 en el equipo conducido por Mariano Herrón. Convirtió ocho goles en el Apertura y fue, junto con Valentino Simoni, uno de los máximos anotadores del equipo durante el primer semestre.

Sin embargo, su nivel decayó en la segunda parte del año a tal punto que perdió el puesto como titular. Volvió a tener acción en los playoffs, donde respondió con creces: convirtió el tanto de la victoria ante Lanús en octavos y anotó el 2 a 1 parcial frente a Gimnasia en el alargue de la final. En total, acumuló 10 goles y una asistencia en 33 partidos.

Se puede mover en las tres posiciones del ataque e incluso puede jugar por detrás de la doble punta. Esta polivalencia le dio muchas soluciones a Mariano Herrón a lo largo del año y podría serle de utilidad a Claudio Úbeda durante, al menos, la pretemporada.

Otras promesas de Boca Juniors

Mateo Mendía, Valentino Simoni, Santiago Dalmasso e Iker Zufiaurre son otros de los nombres destacados del equipo que se consagró bicampeón en Reserva en este 2025. Algunos de ellos podrían formar parte de la pretemporada, pero se estima que saldrán cedidos en este mercado, en busca de asentarse como profesionales en clubes de menor envergadura para hacerse, a posteriori, un lugar en la Primera de Boca.