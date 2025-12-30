Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Pablo Vegetti y Ezequiel Ávila son los apuntados por la dirigencia de Boca para reforzar la ofensiva de cara a la Copa Libertadores.

30 de diciembre 2025 · 15:22hs
Boca Juniors está tras los pasos de dos centrodelanteros para ir en busca de la Copa Libertadores 2026. Mientras está al caer Marino Hinestroza y aguardan por novedades por Gastón Hernández, y hay dos atacantes en carpeta para reforzar el plantel que comanda Claudio Úbeda: Pablo Vegetti y Ezequiel Ávila.

Si bien todavía no existen ofertas formales ni avances importantes en las tratativas, son dos nombres que les gustan a la mesa chica integrada por Juan Román Riquelme y el manager Marcelo Delgado. Vegetti, máximo goleador en el fútbol brasileño; mientras que el Chimy Ávila, excanterano del Xeneize que vistió la camiseta de San Lorenzo y se encuentra en el Betis de España.

A Ander Herrera lo sedujo la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.

Ander Herrera seguirá un año más en Boca

Los refuerzos que busca Boca

Vegetti (37 años) es un goleador argentino originario del ascenso que fue haciendo su camino a base de goles y buenos rendimientos. La rompió en la B Metropolitana en Villa San Carlos y luego infló redes en Ferro, Gimnasia La Plata, Colón de Santa Fe, Boca Unidos de Corrientes e Instituto de Córdoba antes de hallar su mejor nivel en Belgrano de Córdoba. En el Pirata fue figura del ascenso en 2022 y emigró al año siguiente al Vasco da Gama, donde ya es casi ídolo por sus aportes claves para salvar al equipo del descenso en la temporada pasada (con Ramón Díaz de entrenador). Con el conjunto de Río de Janeiro ya anotó 60 goles en 140 partidos. Este año convirtió 27 tantos en 65 encuentros.

Ávila (31) es un delantero más joven que no atraviesa por su mejor nivel. En esta temporada lleva 23 partidos y cuatro goles, pero viene de una sequía importante en la anterior, en la que fue víctima de muchas lesiones que solamente le permitieron registrar seis presencias (un tanto). El rosarino dio sus primeros pasos como profesional en el ascenso, con Tiro Federal de su ciudad. Luego fue rescatado por San Lorenzo, donde llegó a reunir un puñado de partidos entre 2014 y 2017 antes de dar el salto al fútbol europeo. Allí se desempeñó en el Huesca y cautivó a muchos en la 2019/2020, con la camiseta del Osasuna. Tan alto fue su nivel en la liga española que llegó a integrar una preselección de la Roja para cotejos por la clasificación a la Eurocopa 2024, aunque no debutó.

