Los desafíos que asumirá la Selección Argentina sin Messi

La Selección Argentina cerró un capítulo el martes por la noche tras el encuentro disputado ante Benín , en el estadio Más Monumental, que marcó la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. Finalizado este ciclo exitoso la Scaloneta iniciará una nueva etapa con desafíos en el camino con una nueva fecha FIFA, la última en la temporada 2026.

La última ventana de selecciones está prevista del 9 al 17 de noviembre, jornada en la que el combinado nacional viajaría a Asia para jugar los amistosos que adeuda en mencionado continente.

Tras la mencionada ventana, la Albiceleste se volverá a ver las caras en marzo del 2027 para la primera fecha FIFA que podría comprender amistosos o el inicio de las Eliminatorias. Todo dependerá de la confirmación de CONMEBOL respecto al calendario y la forma de disputa de las mismas. El año entrante habrá cuatro ventanas FIFA: 22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre y 8 al 16 de noviembre.

Finalissima y Copa América

En paralelo, la Argentina espera la confirmación de lo que sucederá con la Finalissima contra España, la cual quedó postergada por los conflictos en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre los organismos y federaciones. Sin fecha aún definida, el trofeo entre el campeón de América y de Europa quedó en disputarse en 2027.

La Copa América está prevista para 2028, aunque sin sede definida por parte de la Confederación Sudamericana. Estados Unidos volvió a postularse como sede, aunque la Copa se superpondría con los Juegos Olímpicos, mientras que Ecuador aparece como posibilidad, lo mismo que nuestro país, que también se alista para la máxima competencia a nivel mundial.