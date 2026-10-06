Con un gol a Benín, Lionel Messi le dijo adiós a la Selección Argentina y cerró un ciclo irrepetible

Lionel Messi se puso por última vez la camiseta número 10 de la Albiceleste en una noche inolvidable en el Monumental. Fue 3 a 0 en el último baile del 10.

Lionel Messi cerró una etapa irrepetible con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán disputó su último partido en el Monumental, marcó un gol de penal y fue protagonista de una noche cargada de emociones, en la que la Albiceleste venció 3-0 a Benín. El rosarino, que además entregó dos asistencias, se despidió después de 21 años en la cima del fútbol mundial.

La noche que durante tanto tiempo parecía lejana finalmente llegó. Lionel Messi jugó este martes su último partido con la Selección Argentina en el estadio Monumental. El Diez se puso por última vez la camiseta número 10 de la Albiceleste y tuvo una despedida a la altura de su enorme historia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso 3-0 ante Benín en un encuentro amistoso que tuvo todos los condimentos de una jornada histórica. Nicolás Otamendi abrió el marcador apenas comenzado el segundo tiempo, Nicolás Paz amplió la diferencia con un verdadero golazo y Messi, de penal, marcó el tercero.

Pero el resultado quedó en un segundo plano. Todas las miradas estuvieron puestas en Messi, quien vivió una noche especial desde el momento en que ingresó al campo de juego. Las lágrimas del capitán y de Scaloni durante la previa anticiparon la emoción que invadió al Monumental.

Con el estadio colmado, Messi recibió una ovación permanente. Cada intervención del rosarino fue celebrada como si fuera la última, porque efectivamente lo era. El público argentino sabía que estaba presenciando el cierre de una historia que comenzó hace más de dos décadas.

Messi buscó su gol desde el comienzo

Argentina tuvo la iniciativa durante buena parte del primer tiempo, aunque Benín también consiguió generar peligro de contraataque. Messi tuvo la primera ocasión clara a los seis minutos, cuando recibió cerca de la medialuna, enganchó hacia su izquierda y sacó un remate que el arquero Marcel Dandjinou logró desviar.

A los 10 minutos llegó otra ovación para el capitán. El Monumental se rindió una vez más ante su figura, mientras Messi intentaba conducir los ataques argentinos.

La Selección volvió a acercarse a los 14 minutos, cuando Julián Álvarez construyó una buena acción por la izquierda junto a Enzo Fernández y la pelota terminó llegando a Rodrigo De Paul, que no pudo alcanzar el centro.

Benín, sin embargo, mostró que no iba a ser un simple espectador. A los 18 minutos, Rodolfo Aloko ganó en velocidad por la derecha, superó a Nicolás Tagliafico y mandó un centro que Junior Olaitan definió desviado.

Messi volvió a tener una oportunidad a los 23 minutos. Tras recibir un pase preciso de De Paul, llegó al punto penal y remató de zurda, aunque la definición salió apenas desviada.

Dos minutos después, el capitán volvió a probar de tiro libre y nuevamente apareció Dandjinou para evitar la caída de su arco.

A los 31 minutos, Messi volvió a quedar cerca del gol. Un gran contragolpe terminó con un pase de Lautaro Martínez para La Pulga, que remató exigido y la pelota se fue muy cerca.

Antes del descanso, Argentina tuvo otras dos situaciones claras. A los 43 minutos, Messi habilitó magistralmente a Julián Álvarez, quien quedó mano a mano con el arquero, pero Dandjinou alcanzó a desviar la definición.

Un minuto después, Emiliano Martínez también tuvo que intervenir. Tamimou Ouorou ingresó al área y sacó un remate cruzado que encontró la gran respuesta del Dibu.

El primer tiempo terminó sin goles, pero con un Monumental expectante ante lo que todavía quedaba por vivir.

Otamendi abrió el camino

El segundo tiempo comenzó sin modificaciones y rápidamente llegó el primer grito de la noche.

Apenas a los dos minutos, Nicolás Otamendi apareció dentro del área chica para aprovechar una pelota y definir de arremetida. El defensor convirtió el 1-0 y también protagonizó una despedida especial, ya que dejó el campo minutos después entre una enorme ovación.

Argentina pudo aumentar inmediatamente. Julián Álvarez tuvo una oportunidad después de una recuperación de Enzo Fernández, pero no logró concretar.

A los siete minutos, Scaloni decidió reemplazar a Otamendi por Facundo Medina. Además, Lisandro Martínez ingresó por Tagliafico.

El Monumental volvió a estremecerse con la salida de uno de los históricos de la Selección.

Nicolás Paz y un golazo

A los 14 minutos llegó el momento de Nicolás Paz. El mediocampista ingresó junto a Nicolás González en reemplazo de Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

Y apenas tocó la pelota, Paz dejó su sello.

A los 15 minutos recibió en el vértice del área grande y sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo. Dandjinou nada pudo hacer ante una definición inatajable.

El 2-0 le permitió a Argentina jugar con mayor tranquilidad, mientras Messi continuaba buscando su gol en la noche de su despedida.

El último gol de Messi

El momento más esperado llegó a los 22 minutos del complemento.

Agustín Giay recibió una fuerte infracción dentro del área y el árbitro sancionó penal para Argentina. La pelota quedó en manos de Messi.

El Monumental entero quedó pendiente de la ejecución.

El capitán acomodó la pelota, tomó carrera y definió con su zurda. El remate fue potente y se metió arriba, lejos del alcance del arquero.

Gol de Messi.

El abrazo de sus compañeros y la celebración del estadio fueron la postal perfecta para cerrar una historia extraordinaria.

Messi convirtió así el último gol de su carrera con la camiseta de la Selección Argentina en el Monumental, el mismo escenario que tantas veces lo vio brillar.

Buscó el segundo hasta el final

Lejos de conformarse, Messi continuó intentando ampliar la diferencia.

A los 29 minutos tuvo una oportunidad inmejorable. Nicolás González llegó hasta el fondo y envió un centro hacia el área chica. Messi apareció para definir de derecha, pero la pelota se fue apenas desviada.

Cuatro minutos después, el capitán volvió a quedar cerca del segundo. Recibió dentro del área y remató de primera. El arquero suplente Saturnin Allagbé alcanzó a manotear la pelota, que terminó pegando en el palo.

Fue una de las últimas grandes apariciones de Messi con la camiseta argentina.

A los 33 minutos, Scaloni realizó una serie de cambios. Ingresaron Leonel Flores, Giovani Lo Celso, Franco Mastantuono, Valentín Barco y Exequiel Palacios.

Messi siguió en cancha.

El público quería disfrutar cada segundo.

En la última jugada del encuentro, el Diez volvió a hacerse cargo de un tiro libre en la puerta del área. Esta vez el remate se fue desviado.

Fue la última pelota de Messi con la Selección Argentina.

El árbitro marcó el final y el Monumental volvió a transformarse en una fiesta.

El final de una era

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina después de 21 años de una historia que cambió para siempre al fútbol nacional.

Desde su debut hasta esta última presentación, el rosarino atravesó todos los escenarios posibles. Vivió derrotas dolorosas, finales perdidas, críticas, frustraciones y momentos en los que parecía imposible alcanzar la gloria.

Pero también construyó una etapa dorada que terminó con una colección de títulos inolvidable.

Messi fue campeón de la Copa América 2021, ganó la Finalissima 2022 y conquistó el Mundial de Qatar 2022. También obtuvo la Copa América 2024, además de haber conseguido títulos juveniles y la medalla de oro olímpica.

Durante años cargó con la responsabilidad de liderar a la Selección. Con el tiempo, esa presión se transformó en admiración y reconocimiento absoluto.

En el Monumental, el público argentino no solamente despidió a un futbolista. Despidió al jugador que encabezó una de las etapas más gloriosas de la historia de la Selección.

La última imagen fue la de Messi saludando a las tribunas, rodeado por sus compañeros y acompañado por Lionel Scaloni.

El Diez cerró el ciclo con un gol, dos asistencias y una victoria.

Como si el fútbol hubiera querido escribirle un último capítulo a la medida de su historia.

Después de 21 años, Lionel Messi dijo adiós a la Selección Argentina.

Y el fútbol argentino quedó con la certeza de haber disfrutado, durante más de dos décadas, de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO!

48’ST: Messi probó de tiro libre

La última jugada del partido lo tuvo al Diez con un remate directo en la puerta del área, desviado.

43’ST: el arquero de Benín y el palo le negaron el segundo gol a Messi

El capitán argentino recibió dentro del área y remató de primera, pero el arquero suplente Saturnin Allagbé manoteó justo, la pelota pegó en el palo y salió.

33’ST: cambios en Argentina

Ingresan Leonel Flores, Giovani Lo Celco, Franco Mastantuono, Valentín Barco y Exequiel Palacios en reemplazo de Lautaro Martínez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero.

29’ST: Messi se perdió un gol insólito

Nicolás González llegó al fondo y envió un centro al área chica donde se encontraba La Pulga, que definió con la derecha, apenas desviado.

25’ST: GOL DE ARGENTINA

Lionel Messi cambió la pena máxima con un remate potente de zurda que se coló arriba.

22’ST: penal para la Argentina

Agustín Giay recibió una brutal patada y el árbitro no dudó.

18’ST: cambios en Benín

Entran Matteo Ahlinvi y Junior Olugbade en lugar de Junior Olaitan y Junior Olugbade.

15’ST: GOL DE ARGENTINA!

En la primera pelota que tocó, Nico Paz clavó un golazo con un remate desde el vértice del área grande al ángulo. Inatajable para Marcel Dandjinou.

14’ST: cambios en Argentina

Ingresa Nicolás Paz y Nicolás González por Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

7’ST: cambios en Argentina

En medio de una gran ovación, Nicolás Otamendi es reemplazado por Facundo Medina. Además, Lisandro Martínez ingresó en lugar de Tagliafico.

2’ST: ¡GOL DE ARGENTINA!

Tras una chance previa que tuvo Julián Álvarez luego de una buena acción recuperada por Enzo Fernández, en el córner el que sacó provecho fue Nicolás Otamendi, quien entró por el área chica y convirtió de arremetida. El defensor de River Plate también se despide de la Selección.

¡Sin cambios, comienza el segundo tiempo!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

44 minutos: otra vez, Benín tuvo el gol y Dibu Martínez respondió

Por la izquierda se lanzó Tamimou Ouorou, entró al área y remató cruzado. Gran reacción del guardameta argentino que voló y evitó el gol con un manotazo.

43 minutos: Julián Álvarez tuvo su chance

Lionel Messi habilitó de manera magistral a la Araña, que intentó gambetear al arquero en el mano mano y definió, pero justo alcanzó a desviar con el botín izquierdo Dandjinou.

42 minutos: Benín complica a la Argentina de contra

Junior Olaitan se proyectó por izquierda y tras engancharlo a Otamendi, remató. Atento estuvo Dibu Martínez para contener.

31 minutos: Messi no marcó de milagro

Gran contragolpe argentino terminó con un pase de cachetada con el borde externo de Lautaro Martínez para La Pulga, que remató exigido y apenas desviado.

25 minutos: Messi probó de tiro libre

Otra vez, el capitán argentino remató con potencia, esta vez mediante una pelota parada, y se encontró nuevamente con la gran reacción del arquero Dandjinou.

23 minutos: Messi tuvo el gol de Argentina

Tras un pase preciso de De Paul, La Pulga llegó en velocidad al punto penal, pero su remate de zurda fue exigido y salió apenas desviado.

18 minutos: Benín volvió a sorprender a la defensa argentina

Tras un gran contragolpe por derecha, Rodolfo Aloko le ganó el mano a mano en velocidad a Tagliafico y envió un centro para la aparición de Junior Olaitan, quien definió desviado.

14 minutos: De Paul no llegó al gol por centímetros

Julián Álvarez armó la jugada por izquierda, tocó una pared con Enzo Fernández y la acción terminó con un centro pasado para Rodrigo, quien no pudo alcanzar.

10 minutos: ovación total en el Monumental

Lionel Messi se lleva los aplausos de todo el estadio.

6 minutos: Messi y la primera chance clara

El capitán argentino enganchó y remató desde la medialuna. Atento estuvo el arquero Marcel Dandjinou para manotear a un costado.

Las lágrimas de Scaloni y Messi en la previa del partido

Messi, Scaloni y los integrantes de la selección de fútbol de Argentina se encuentran en el campo de juego durante la entonación del himno nacional. La transmisión muestra planos del capitán y del entrenador junto a los niños de la formación inicial. Asimismo, se observa una vista panorámica del estadio con humo y una camiseta gigante desplegada sobre el césped antes del comienzo del encuentro.

¡Comenzó el partido!

Formación de Argentina confirmada

Titulares

(23) Emiliano Martínez

(4) Agustín Giay

(13) Cristian Romero

(19) Nicolás Otamendi

(3) Nicolás Tagliafico

(7) Rodrigo De Paul

(8) Enzo Fernández

(20) Alexis Mac Allister

(10) Lionel Messi

(22) Lautaro Martínez

(9) Julián Álvarez

Suplentes

(1) Juan Musso

(12) Gerónimo Rulli

(2) Leonardo Balerdi

(6) Lisandro Martínez

(25) Facundo Medina

(11) Giovani Lo Celso

(14) Exequiel Palacios

(17) Giuliano Simeone

(18) Nicolás Paz

(24) Valentín Barco

(30) Franco Mastantuono

(15) Nicolás González

(16) Gianluca Prestianni

(21) José Manuel López

(31) Leonel Flores

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación de Benín confirmada

Titulares

(1) Marcel Dandjinou

(2) Liam Omore

(5) Yohan Roche

(13) Mohamed Tijani

(3) Tamimou Ouorou

(15) Sessi D´Almeida

(6) Yamirou Ouorou

(8) Imourane Hassane

(18) Junior Olaitan

(17) Rodolfo Aloko

(10) Aiyegun Tosin

Suplentes

(16) Saturnin Allagbé

(23) Serge Obassa

(4) Amiro Amadou

(12) Charlemagne Azongnitode

(22) Attidjikou Samadou

(7) Mattéo Ahlinvi

(14) Olatoundji Tessilimi

(20) Jodel Dossou

(9) Joseph Oloko

(21) Junior Olougbadé

Entrenador: Gernot Rohr