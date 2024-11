Los convocados de River contra Instituto, sin Borja ni Pezzella

Marcelo Gallardo presentó la lista de convocados de River con la novedad de que el defensor no viajará a Córdoba. En su lugar, vuelve Gattoni.

A horas de emprender vuelo a Córdoba de cara al partido con Instituto de este miércoles, River publicó la lista de convocados e hizo oficial la noticia que ya se palpitaba: Germán Pezzela no es parte de la delegación por un sobrecarga muscular. Asimismo, no hay que dejar de mencionar que tampoco forma parte Miguel Borja por suspensión.

Por su parte, Pezzella sintió una molestia en uno de sus gemelos el día anterior al duelo ante el Taladro y todavía no logró recuperarse al ciento por ciento, con lo cual el cuerpo técnico entendió que lo mejor era cuidarlo nuevamente y que directamente apunte a volver para la próxima fecha con Barracas Central. Además, Ignacio Fernández sigue sin estar convocado por una lesión muscular y Rodrigo Aliendro apunta a regresar el domingo en el Monumental.

En lugar del colombiano y el central campeón del mundo con la Selección Argentina, Gallardo decidió citar a Federico Gattoni y Agustín Ruberto, el talentoso delantero juvenil que vuelve a la nómina de la Primera de River después de varias jornadas en medio del pedido masivo de los hinchas.

River convocados 1.jpg Los convocados por Marcelo Gallardo.

Qué formación piensa Gallardo en River vs. Insituto

Sin Pezzella ni Borja, todo aparece indicar que el once de River para ir en busca de los tres puntos y mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025 por la tabla anual sería similar al que viene de ganarle a Banfield. No obstante, no se descarta algún retoque, como podría ser el ingreso -y primera titularidad- de Gonzalo Martínez tras la lesión.