En Federación se inició la temporada 2026-2027. Juan Carlazar de Chajarí y Lara Cabrera de Concordia ganaron en la distancia de 3k.

Se puso en marcha en la ciudad de Federación la temporada de aguas abiertas con la prueba de 3 y 1,2 kilómetros sobre el lago de Salto Grande. Juan Carlazar y Lara Cabrera fueron los ganadores de la prueba principal. Organizado por el Circuito del Río Uruguay de Aguas Abiertas se inició la 17° temporada.

Con epicentro en la Dirección de Deportes, en el Paseo de las Palmeras, la actividad comenzó muy temprano con la recepción de los nadadores, acreditación, pintado de números, charla técnica y traslado a los lugares de largada. Con un lago con altura ideal, agua con temperatura apropiada, aunque con algo de viento en los primeros momentos, pasados algunos minutos de las 10 se dio la orden de largada para los 3k desde Playa Sur para más de 100 nadadores. En tanto a las 10.30 se largó desde playa Baly la prueba promocional de 1,2 kilómetros con más de 50 aficionados.

Con mayoritaria presencia de nadadores de otras localidades y provincias, como así también de la República Oriental del Uruguay. En la distancia de 3k, desde el inicio tres nadadores marcaron el ritmo separándose rápidamente del resto. Los juveniles Juan Carlazara de Chajarí, Jeremías Pintos de Concordia y el experimentado Máster de Victoria, Alejandro Bilbao que disputaron durante todo el recorrido la punta del evento.

Finalmente, ese fue el orden de llegada Juan Agustín Carlazara del Club Vélez Sarsfield de Chajarí en el primer lugar, Jeremías Nahuel Pintos del Centro Integral de Natación de Concordia en el segundo lugar y Alejandro Bilbao de Victoria en el tercer lugar.

Así llegaron las damas en Federación

Por el lado de las damas la juvenil nadadora del Club Salto Grande de Concordia, Lara Cabrera alcanzó el primer lugar imponiéndose con comodidad por sobre la representante del Club Remeros Salto, Emily Stein en segundo lugar y Ángela Ramírez Dimotta de ADEV-Villaguay en el tercer lugar.

En los 1,2 kilómetros las mejores actuaciones correspondieron a Isabella Roldán de Concordia y Pedro Isser de Villaguay. A la llegada los nadadores recibieron medallas finisher, teniendo a disposición mesa de frutas e hidratación con bebida isotónica. Luego del tradicional refrigerio que se sirvió a los participantes se procedió a la entrega de premios, sorteos y reconocimientos.