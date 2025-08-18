Uno Entre Rios | La Provincia | bombero

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Es el segundo caso en pocos días en que dos bomberos de Gualeguay intervienen justo a tiempo para salvar la vida de dos bebes

18 de agosto 2025 · 13:30hs
Juan Luna es el héroe urbano del cuartel de bomberos voluntarios de Gualeguay. Es el segundo caso en pocos días en que bomberos del mismo cuartel intervienen justo a tiempo para salvar la vida de dos bebés.

Este domingo un bombero voluntario de Gualeguay intervino oportunamente cuando una beba se estaba ahogando y le salvó la vida. Ocurrió durante los festejos del Día del Niño que se realizaban en calle Mateo Sola y Suipacha de esa localidad.

El bombero Juan Luna, integrante del Cuerpo Activo de Gualeguay se encontraba en el lugar cuando una beba de ocho meses se estaba ahogando por una obstrucción en las vías aéreas.

Bombero Voluntario de Gualeguay beba

Gracias a las maniobras realizadas, el servidor público logró desobstruir las vías respiratorias y la menor comenzó a respirar con normalidad.

En el lugar también se hizo presente personal policial y sanitario que constató el buen estado de la beba y asistió a su mamá, quien había sufrido una descompensación nerviosa.

“Es un hecho que resalta la importancia de la capacitación constante y del compromiso de nuestros Bomberos para actuar en situaciones donde cada segundo cuenta”, destacaron los Bomberos de Gualeguay.

Cuartel de héroes urbanos

Hace pocos días Bomberos Voluntarios de Gualeguay salvaron la vida de otro bebé que se estaba ahogando con leche. Los padres concurrieron en moto con la niña en brazos y el rápido accionar de los bomberos que se encontraban en el cuartel lograron reanimarla.

Bebé Gualeguaychú Bomberos Voluntarios

El ingreso del bebé al cuartel se produjo este jueves por la noche, a las 23:23 horas. La pareja se presentó en la guardia con su criatura de pocas semanas de vida, quien presentaba dificultades respiratorias por una aparente obstrucción en la vía aérea. El momento fue captado por las cámaras de vigilancia del cuartel, allí puede advertirse el dramático momento en que los padres ingresan al lugar con el pequeño en brazos y el equipo de bomberos actúa inmediatamente para asistirlo.

bombero gualeyo Gualeguay Beba
