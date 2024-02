Lionel Messi se siente mejor aunque no jugaría en Japón

Lionel Messi admitió sentirse "mucho mejor" de la molestia que lo persigue en el aductor, aunque no confirmó si jugará el último amistoso de Inter Miami.

Lionel Messi está mejor de la lesión, pero no jugaría en Japón.

Lionel Messi, el capitán del seleccionado de la Argentina, admitió este martes sentirse "mucho mejor" de la molestia que lo persigue en el aductor, aunque no confirmó si jugará el miércoles el último amistoso de la gira que Inter Miami lleva a cabo por Arabia Saudita y Japón.

"Me siento mucho mejor, pero aún no se si podré o no jugar mañana", explicó el astro rosarino en la rueda de prensa que ofreció en Tokio, previa al partido amistoso del miércoles a las 7 (hora de Argentina) ante el Vissel Kobe.