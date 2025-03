Messi junto a Olivia Grange y la camiseta con la estampa de Bob Marley

Lionel Messi Bob Marley 1.jpg Lionel Messi llegó a Jamaica y recibió un especial regalo vinculado a Bob Marley

"Me siento muy feliz. Me alegra que Jamaica pueda albergar partidos de alto nivel. Tener aquí a Messi y a otros jugadores de renombre hace que Jamaica se vea bien. Y también estoy orgullosa de Cavalier, de poder jugar con algunos de los jugadores más destacados del mundo y competir con ellos", expresó Grange, en diálogo con la prensa tras el encuentro.

Respecto de su especial momento con Messi, la Ministra no ocultó su felicidad por el mismo: "Le dije: '¿Te puedo dar un abrazo? Y me dijo que sí. Como pueden ver, me dio un fuerte abrazo. También me dijo: 'Amo a Jamaica. Estoy feliz de estar aquí'".

Lionel Messi, de regreso en Inter Miami tras una ausencia de tres encuentros

Al margen del especial encuentro en su arribo, el duelo ante el Cavalier será el primero para Lionel Messi después de una ausencia de tres partidos al hilo, como consecuencia de una sobrecarga muscular. Si bien fue convocado en el 1-0 ante Charlotte FC, lo cierto es que no sumó minutos como consecuencia de la expulsión de Óscar Ustari, algo que el entrenador, Javier Mascherano, reveló que modificó sus planes.

¿Será el duelo ante el Cavalier el que marque el regreso de Messi? "Leo estará en la convocatoria, va a viajar. Mañana decidiremos qué es lo mejor: si inicia o espera y entra después. Eso lo iremos viendo", sostuvo Mascherano antes de viajar. Así, todo parece indicar que, ya sea como titular o suplente, la Pulga sumará minutos en la previa de lo que será su viaje a Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina y así enfrentar a Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas. Por lo pronto, el argentino buscará que su equipo cierre la serie por los octavos de final de la Concachampions, tras haberse impuesto en la ida por 2-0.