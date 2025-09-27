Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro celebró el clásico al derrotar 73 a 72 a Sportivo San Salvador. El duelo de Chajarí fue para Santa Rosa.

Ferro de San Salvador prolongó su gran presente en la Liga Provincial de Básquet. El Verde superó 73 a 72 a Sportivo San Salvador en el clásico de la capital del arros disputado en el marco de la novena fecha, Conferencia 1.

Franco Pividori, autor de 19 tantos fue la gran figura del ganador. En Ferro también se destacó Dante Rewes, con 17 puntos. El Verde se mantiene en lo más alto de las posiciones con puntaje ideal.

Por el mismo sector Olimpia derrotó en el estadio Juan Manuel Baglietto a Ciclista por 70 a 61. Nicolás Agasse con 22 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Leandro Chorvat Ábalos con 19 unidades el máximo artillero del Verde.

En otro de los encuentros de este sector Sionista superó a Parque en Villaguay por un amplio 93 a 49. Uriel Lejtman con 26 puntos fue el más desequilibrante en la visita, mientras que Pablo Veiga aportó 17 tantos. En Sionista tuvo minutos el nuevo fichaje, Sebastián Uranga, quien aportó 6 unidades.

Además, Sarmiento de Villaguay superó a Echagüe 65 a 50 en el estadio Luis Butta. Juan Cruz Lerose con 13 puntos y 13 rebotes, y Paulo Eckert con 13 tantos los mejores en la visita, mientras que Pablo Pastori con 16 puntos el goleador de Echagüe.

El clásico de Chajarí fue para Santa Rosa

El encuentro destacado de la Conferencia 3 se disputó en Chajarí donde Vélez y Santa Rosa disputaron el clásico de la ciudad. El triunfo quedó en manos del Rojo y Verde, que se impuso en condición de visitante por 79 a 74.

Por otro lado, Estudiantes de Concordia superó 78 a 75 a Capuchinos de Concordia. En Colón La Armonía derrotó 79 a 72 a Ferro de Concordia. Mientras que Social de Federación le ganó a San José 76 a 72.

Como sigue la Liga Provincial

Este sábado se disputará un adelanto de la Conferencia 2. El mismo tendrá como protagonistas a Progreso y Urquiza, quienes animarán el derby de Santa Elena.

El resto de los juegos de este sector se disputarán el domingo desde las 20 con los siguientes juegos: Paracao-Estudiantes, Recreativo-Quique e Independiente de La Paz-Talleres.

Por la Conferencia 4 jugarán: Juventud Unida-Luis Luciano, Atlético BH-Regatas Uruguay, Peñarol-Atlético Tala y Bancario-Zaninetti.