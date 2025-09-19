Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Se jugará la octava fecha del certamen organizado por la FBER. Este viernes habrá actividad para las Conferencias 2 y 4 de la Liga Provincial.

19 de septiembre 2025 · 09:16hs
Quique y Estudiantes protagonizarán el duelo paranaense por la Liga Provincial.

Quique y Estudiantes protagonizarán el duelo paranaense por la Liga Provincial.

En la noche de este viernes habrá actividad por la Liga Provincial de Mayores Masculina de Básquet que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Se abrirá la octava fecha (la primera de la segunda rueda) para las conferencias 2 y 4.

Los cuatro partidos de la Conferencia 2 están programados para las 21.30. Los duelos serán Independiente de La Paz-Paracao, Talleres-Progreso de Santa Elena, Urquiza de Santa Elena-Recreativo y Quique-Estudiantes. Las posiciones son: Urquiza 14 puntos (7 triunfos-0 derrotas); Recreativo 12 (5-2); Estudiantes, Talleres y Quique 11 (4-3); Paracao e Independiente 9 (2-5).

Sebastián Uranga jugará en Sionista

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Por otra parte, los enfrentamientos de la Conferencia 4 también fueron pautados para las 21.30. Los encuentros serán: Bancario de Gualeguay-Juventud Unida de Gualeguaychú, Zaninetti de Concepción del Uruguay-Peñarol de Rosario del Tala, Atlético Tala-BH de Gualeguay y Regatas Uruguay-Luis Luciano de Urdinarrain. Las posiciones son: Regatas 14 puntos (7 triunfos-0 derrotas); Peñarol 12 (5-2); BH y Bancario 11 (4-3); Atlético Tala, Luis Luciano y Zaninetti 10 (3-4); Juventud Unida 7 (0-7).

La Liga Provincial continuará el domingo

Esa noche verá acción la Conferencia 1, con sus compromisos programados para las 20: Parque de Villaguay-Ciclista, Sionista-Sportivo San Salvador, Ferro de San Salvador-Echagüe y Sarmiento de Villaguay-Olimpia. Las posiciones son: Ferro 14 puntos (7 triunfos-0 derrotas); Sportivo San Salvador 13 (6-1); Sionista 12 (5-2); Ciclista 11 (4-3); Olimpia y Sarmiento 10 (3-4); Echagüe y Parque 8 (1-6).

Mientras que por la Conferencia 3, a las 20 jugarán: Capuchinos de Concordia-Vélez de Chajarí, Santa Rosa de Chajarí-La Armonía de Colón y Social de Federación-Ferro de Concordia. A las 21, Estudiantes de Concordia-San José. Las posiciones son: Estudiantes, Santa Rosa y Vélez 12 puntos (5 triunfos-2 derrotas); Ferro 11 (4-3); Social y La Armonía 10 (3-4); San José 9 (2-5)y Capuchinos 8 (1-6).

