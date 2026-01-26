Se cerró este domingo el tercer fin de semana de competencia de la Liga Nacional de Voley. En este capítulo Rowing y Echagüe asumieron sus juegos en condición de local. El Remero capitalizó la localía al edificar dos victorias. El AEC tropezó en los dos juegos.
Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana
El Remero ganó su segundo juego seguido en la Liga Nacional al derrotar a Libertad de San Jerómimo. Echagüe perdió ante Villa Dora.
La jornada de Rowing y Echagüe
En el Parque escolar Enrique Berduc el Paraná Rowing Club superó a Libertad de San Jerónimo por 3 a 0 en una de las historias correspondiente a la Zona A. Los parciales del juego, que fue arbitrado Pablo Gómez y Gabriel Casari, fueron por 25-21, 25-18 y 25-22.
En la noche del sábado al Remero había derrotado ajustadamente a Villa Dora de Santa Fe por 3 a 2, con parciales de 22-25, 25-23, 17-25, 25-20 y 15-9.
Por su parte, Echagüe perdió este domingo en el estadio Luis Butta ante Villa Dora por 3 a 2 en el tie break. El triunfo de la visita se produjo con parciales de 19-25, 25-22, 22-25, 25-20 y 15-5, y fue arbitrado por Camila González y Renzo Leiva.
El AEC también perdió en la noche del sábado. En esa ocasión tropezó ante Libertad por 3 a 1, con parciales 25-17, 25-19, 17-25 y 20-25.
Otros resultados y posiciones de la Zona A de la Liga Nacional de Vóley
En la provincia de San Juan, Unión Vecinal de Trinidad cayó de local frente a La Calera de Córdoba por 3 a 0, mientras que en el estadio Aldo Cantoni, de la capital sanjuanina, Obras de San Juan derrotó a Lafinur de la provincia de San Luis 3 a 0.
Las posiciones quedaron así: Obras de San Juan y La Calera de Córdoba 12, Paraná Rowing y Villa Dora 11, Libertad de San Jerónimo Norte 9, Lafinur 8, Echagüe de Paraná 5 y Unión Vecinal Trinidad 4.