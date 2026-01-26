Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

El Remero ganó su segundo juego seguido en la Liga Nacional al derrotar a Libertad de San Jerómimo. Echagüe perdió ante Villa Dora.

Se cerró este domingo el tercer fin de semana de competencia de la Liga Nacional de Voley. En este capítulo Rowing y Echagüe asumieron sus juegos en condición de local. El Remero capitalizó la localía al edificar dos victorias. El AEC tropezó en los dos juegos.

En el Parque escolar Enrique Berduc el Paraná Rowing Club superó a Libertad de San Jerónimo por 3 a 0 en una de las historias correspondiente a la Zona A. Los parciales del juego, que fue arbitrado Pablo Gómez y Gabriel Casari, fueron por 25-21, 25-18 y 25-22.

En la noche del sábado al Remero había derrotado ajustadamente a Villa Dora de Santa Fe por 3 a 2, con parciales de 22-25, 25-23, 17-25, 25-20 y 15-9.

Por su parte, Echagüe perdió este domingo en el estadio Luis Butta ante Villa Dora por 3 a 2 en el tie break. El triunfo de la visita se produjo con parciales de 19-25, 25-22, 22-25, 25-20 y 15-5, y fue arbitrado por Camila González y Renzo Leiva.

El AEC también perdió en la noche del sábado. En esa ocasión tropezó ante Libertad por 3 a 1, con parciales 25-17, 25-19, 17-25 y 20-25.

Otros resultados y posiciones de la Zona A de la Liga Nacional de Vóley

En la provincia de San Juan, Unión Vecinal de Trinidad cayó de local frente a La Calera de Córdoba por 3 a 0, mientras que en el estadio Aldo Cantoni, de la capital sanjuanina, Obras de San Juan derrotó a Lafinur de la provincia de San Luis 3 a 0.

Las posiciones quedaron así: Obras de San Juan y La Calera de Córdoba 12, Paraná Rowing y Villa Dora 11, Libertad de San Jerónimo Norte 9, Lafinur 8, Echagüe de Paraná 5 y Unión Vecinal Trinidad 4.