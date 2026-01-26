Uno Entre Rios | Ovación | Liga Nacional

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

El Remero ganó su segundo juego seguido en la Liga Nacional al derrotar a Libertad de San Jerómimo. Echagüe perdió ante Villa Dora.

26 de enero 2026 · 10:56hs
Rowing cerró el fin de semana con puntaje ideal

Prensa Rowing

Rowing cerró el fin de semana con puntaje ideal

Se cerró este domingo el tercer fin de semana de competencia de la Liga Nacional de Voley. En este capítulo Rowing y Echagüe asumieron sus juegos en condición de local. El Remero capitalizó la localía al edificar dos victorias. El AEC tropezó en los dos juegos.

La jornada de Rowing y Echagüe

En el Parque escolar Enrique Berduc el Paraná Rowing Club superó a Libertad de San Jerónimo por 3 a 0 en una de las historias correspondiente a la Zona A. Los parciales del juego, que fue arbitrado Pablo Gómez y Gabriel Casari, fueron por 25-21, 25-18 y 25-22.

Tras tres derrotas consecutivas, Echagüe buscará la recuperación en la Liga Nacional.

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Rowing perdió ante La Calera de Córdoba.

Liga Nacional: fin de semana negro para Rowing y Echagüe

En la noche del sábado al Remero había derrotado ajustadamente a Villa Dora de Santa Fe por 3 a 2, con parciales de 22-25, 25-23, 17-25, 25-20 y 15-9.

Por su parte, Echagüe perdió este domingo en el estadio Luis Butta ante Villa Dora por 3 a 2 en el tie break. El triunfo de la visita se produjo con parciales de 19-25, 25-22, 22-25, 25-20 y 15-5, y fue arbitrado por Camila González y Renzo Leiva.

El AEC también perdió en la noche del sábado. En esa ocasión tropezó ante Libertad por 3 a 1, con parciales 25-17, 25-19, 17-25 y 20-25.

Otros resultados y posiciones de la Zona A de la Liga Nacional de Vóley

En la provincia de San Juan, Unión Vecinal de Trinidad cayó de local frente a La Calera de Córdoba por 3 a 0, mientras que en el estadio Aldo Cantoni, de la capital sanjuanina, Obras de San Juan derrotó a Lafinur de la provincia de San Luis 3 a 0.

Las posiciones quedaron así: Obras de San Juan y La Calera de Córdoba 12, Paraná Rowing y Villa Dora 11, Libertad de San Jerónimo Norte 9, Lafinur 8, Echagüe de Paraná 5 y Unión Vecinal Trinidad 4.

Liga Nacional Rowing Villa Dora Echagüe
Noticias relacionadas
Echagüe perdió en su visita a La Calera de Córdoba.

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Echagüe le ganó a UVT y perdió ante Obras este domingo.

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

rocamora celebro su primera victoria en la liga femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Proyección. Alyson Guerra ya había participado de una primera prueba, donde dejó una buena impresión.  

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Ver comentarios

Lo último

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Policiales
Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Ovación
Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

La provincia
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

Dejanos tu comentario