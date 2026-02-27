San José ganó y mantuvo su plaza en la Liga Nacional Femenina En la Ronda Permanencia de la categoría, San José derrotó 3-0 a Monteros de Tucumán y aseguró su lugar en la división. 27 de febrero 2026 · 18:33hs

Prensa FEVA San José ahora definirá el 13° y 14° puesto con la Selección Argentina Menor.

Primer objetivo cumplido. El Club Social y Deportivo San José aseguró su permanencia en la Liga Nacional de Vóley Femenina. En la Ronda Permanencia del certamen que se está disputando la ciudad de Mendoza, el equipo entrerriano superó 3-0 a Monteros Vóley Club de Tucumán.

Los parciales en el recinto del Club General San Martín de la localidad de Pacífico fueron 25-13, 25-22 y 25-21.

Las Gladiadoras disputarán este sábado su último partido cuando se enfrentará con la Selección Argentina Menor, en el partido que definirá los puestos 13 y 14. El partido será a partir de las 9, en el Mauricio Tano Montarulli.