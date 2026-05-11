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Urquiza de Santa Elena tropezó en Santa Fe

Urquiza de Santa Elena perdió 79 a 72 en su visita a Gimnasia de Santa Elena en un juego por la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal.

11 de mayo 2026 · 13:25hs
Urquiza de Santa Elena tropezó en Santa Fe

Prensa Gimnasia de Santa Fe

Urquiza de Santa Elena tropezó en su visita a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe al perder 79 a 72 en el estadio Ricardo Húngaro Crespi en una nueva presentación en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral.

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El inicio del cotejo fue para los dueños de casa. Construyendo desde una gran defensa, Gimnasia fue efectivos adelante y se llevaron el primer parcial por 17-12. En el segundo tramo la visita creció y puso el juego punto a punto de la mano de Jonathan Monzón (22). Llegado el entretiempo, el tanteador era 41-37 para los de Santa Elena.

Gimnasia cerró mejor y se quedó con el triunfo

El Mensana ingresó al complemento nuevamente con una solidez defensiva que le permitió volver a estar al frente en el marcador. Con grandes actuaciones de León Alfonso e Inti Peón, los locales cerraron el tercer parcial 62-57 arriba.

Los últimos diez minutos tuvieron al conjunto de la capital provincial comandando las acciones. Manteniendo una diferencia vital, Gimnasia logró quedarse con una victoria más que necesaria para seguir escalando en la tabla de posiciones.

El elenco santafesino deberá enfrentar a Recreativo el próximo miércoles en el estadio Antonio Zorte. En tanto, CUSE recibirá el próximo sábado a La Armonía de Colón, en su última presentación como local en la Primera Etapa.

Posiciones de la Liga Federal

Urquiza 17 (7-3)

Rivadavia Juniors (Santa Fe) 14 (6-2)

Sionista 14 (5-4)

Gimnasia (Santa Fe) 13 (4-5)

La Armonía (Colón) 12 (4-4)

Recreativo 12 (3-6)

Quique 11 (2-7)

Urquiza Gimnasia Liga Federal
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