Liga Federal: saldo negativo para Sionista y Recreativo

Sionista perdió en el Moisés 81 a 76 ante Rivadavia Juniors. El Bochas cayó ante Gimnasia, en Santa Fe 82 a 79.

Sionista y Recreativo sufrieron sendas derrotas en una nueva presentación en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. El Centro Juventud perdió 81 a 76 ante Rivadavia Juniors de Santa Fe. El Bochas cayó en su visita a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 82 a 79.

Un partido parejo fue el que se presentó en el Moisés Flesler. Sionista rompió la paridad con ataques rápidos; sin embargo, la efectividad de larga distancia de Rivadavia recortó ventajas y empardó las acciones nuevamente (21-21).

El equipo de Emanuel Schifitto encontró el rédito de sus ataques detrás de la línea de 6.75, con grandes números de Mauro Natta y Joaquín Cabré, baluartes del Rojo. El ingreso de Arik Levin en el local le dio un cambio de aire y buenos arrestos en la pintura. Una bomba de Pajares, desde la esquina, volvió a igualar el encuentro (45-45).

A la vuelta de los vestuarios, la visita inclinó las acciones a su favor luego de darle continuidad a la buena eficiencia desde el perímetro. Natta, Alan Acosta y Estanislao Verga fueron los estandartes en un cuarto que marcó la tendencia del juego. Juan Cruz Pagnone y Nicolás Guaita limaron asperezas en el electrónico, pero aun así no bastó para volver a empatar el encuentro.

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En los últimos diez minutos, el elenco de Santiago Vesco pegó primero para achicar la desventaja, aunque la visita castigó en momentos precisos y logró sostenerla a lo largo de todo el cuarto. Desde la línea de los suspiros, Cabré dio la estocada definitiva y dejó sin chances a Sionista para sellar la victoria por 81-76.

Natta fue el máximo anotador del juego con 20, mientras que Dante Rewes convirtió 18 en el local. Dentro de la continuidad del certamen, Rivadavia será local de Quique Club el próximo 2 de abril, mientras que Sionista recibirá a La Armonía el día 4 del mes venidero.

Recreativo tropezó en Santa Fe

Recreativo perdió 92 a 89 en su visita a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Jeremías Salvatelli fue el goleador de la noche con 27 tantos.

El primer cuarto fue para el dueño de casa. Los dirigidos por Fernando Ciprian tuvieron un excelente arranque con Salvatelli como gran destacado. Al final de los diez minutos iniciales, el marcador era 22-12 para el local.

En el segundo parcial, el Bochas reaccionó y se puso en partido. Con un gran pasaje de Facundo Buffa (16), los paranaenses se acercaron peligrosamente y cerraron el primer tiempo abajo por la mínima diferencia (33-32).

En el complemento, el cotejo fue de ida y vuelta. Los santafesinos resistían de la mano de un gran trabajo de Gonzalo Sabatini (19), mientras que los de Heiss no se daban por vencidos y se mantenían cerca con los Frávega (Lucio 21 - Francisco 14) y Bogado (16) encendidos.

Al último tramo, Gimnasia llegó cinco puntos arriba. La aparición de Julián Salaberry (9) y la constancia de los protagonistas anteriores le dieron un margen que le permitió al local cerrar el juego a su ritmo. Aunque siempre peligroso, Recreativo no pudo doblegar al Mensana en su hogar.

De esta forma, Gimnasia y Esgrima suma una nueva victoria (2-2) y visitará por la fecha 5 a Quique. Por la misma jornada, Recreativo (1-3) recibirá a Sionista.