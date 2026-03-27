Empresario entrerriano del rubro construcción: "Pasamos de 2.000 a 500 trabajadores"

Empresario Iván Szczech habló de la profuda crisis financiera y legal que atraviesa el sector de la construcción por la suspensión de la obra pública

Empresario Iván Szczech habló de la profuda crisis financiera y legal que atraviesa el sector de la construcción por la suspensión de la obra pública

El empresario entrerriano Iván Szczech habló de la profuda crisis que atraviesa el sector de la construcción en Argentina tras la suspensión de la obra pública decidida por el gobierno nacional.

Debido a la interrupción de proyectos de infraestructura y desarrollos urbanos, su compañía sufrió una reducción masiva de personal , perdiendo tres cuartas partes de su plantilla en pocos meses, situación que generó un conflicto legal por contratos vigentes incumplidos y una caída drástica en la actividad de toda la cadena productiva.

A nivel nacional, se estima una pérdida de 120.000 empleos, lo que refleja un panorama de parálisis económica en el rubro. Ante este escenario, Szczech subrayó a Infogremiales la urgencia de establecer una política de Estado que priorice las obras esenciales para el crecimiento del país.

Embed "Teníamos 2 mil empleados y fuimos a 500"



Ivan Szczech habló sobre el impacto que tuvo la caída de la Obra Pública en su empresa.#InfoGremiales #periodismosindical pic.twitter.com/Ts4Qqu7Pbk — InfoGremiales (@InfoGremiales) March 26, 2026

El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), reveló que su firma sufrió una reducción drástica de su personal, pasando de 2.000 a apenas 500 trabajadores entre enero y marzo de 2024 por la caída de la obra pública desde fines de 2023.

Al momento del cese de actividades, su empresa ejecutaba cerca de 300.000 metros cuadrados de obras en diversos municipios bonaerenses, tales como Avellaneda, Lomas de Zamora, Escobar, Zárate, Malvinas Argentinas y Castelli. Entre los proyectos que quedaron a mitad de camino se encuentran hospitales, rutas, acueductos, barrios con infraestructura completa y plantas de tratamiento de líquidos cloacales y de agua.

Iván Szczech camarco

“Los 1.500 empleados se fueron de golpe, entre enero de 2024 y marzo de 2024”, explicó el empresario, resaltando el fuerte impacto en la cadena productiva. Respecto a la interrupción de los proyectos, advirtió: “Teníamos los contratos vigentes y se dejaron de hacer. La obra quedó a la mitad y obviamente estamos en una situación legal”.

El ex titular de Camarco subrayó que este es un "fenómeno generalizado" en el sector, estimando una caída cercana al 30% de la actividad (tanto en facturación como en venta de materiales) y la pérdida de unos 120.000 puestos de trabajo en todo el país.

Según Szczech, la falta de continuidad en los convenios entre Nación y las provincias ha agravado la crisis de toda la cadena de proveedores. Finalmente, el empresario planteó la urgencia de establecer una política de Estado que determine prioridades claras en materia de infraestructura ante la escasez de recursos. “Hay que definir cuáles son las obras que realmente necesitamos para que la economía pueda crecer”, concluyó.