Uno Entre Rios | Economia | Empresario

Empresario entrerriano del rubro construcción: "Pasamos de 2.000 a 500 trabajadores"

Empresario Iván Szczech habló de la profuda crisis financiera y legal que atraviesa el sector de la construcción por la suspensión de la obra pública

27 de marzo 2026 · 11:59hs
Empresario Iván Szczech habló de la profuda crisis financiera y legal que atraviesa el sector de la construcción por la suspensión de la obra pública

Empresario Iván Szczech habló de la profuda crisis financiera y legal que atraviesa el sector de la construcción por la suspensión de la obra pública
Empresario Iván Szczech

Empresario Iván Szczech, expresidente de Camarco, habló de la profuda crisis financiera y legal que atraviesa el sector de la construcción por la suspensión de la obra pública

El empresario entrerriano Iván Szczech habló de la profuda crisis que atraviesa el sector de la construcción en Argentina tras la suspensión de la obra pública decidida por el gobierno nacional.

Debido a la interrupción de proyectos de infraestructura y desarrollos urbanos, su compañía sufrió una reducción masiva de personal, perdiendo tres cuartas partes de su plantilla en pocos meses, situación que generó un conflicto legal por contratos vigentes incumplidos y una caída drástica en la actividad de toda la cadena productiva.

El empresario entrerriano Miguel Marizza: A los 30 o 40 me creí Batman.

El empresario entrerriano Miguel Marizza: "A los 30 o 40 me creí Batman"

rigolleau, principal productora de cristales, ahora importa desde china

Rigolleau, principal productora de cristales, ahora importa desde China

A nivel nacional, se estima una pérdida de 120.000 empleos, lo que refleja un panorama de parálisis económica en el rubro. Ante este escenario, Szczech subrayó a Infogremiales la urgencia de establecer una política de Estado que priorice las obras esenciales para el crecimiento del país.

Embed

El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), reveló que su firma sufrió una reducción drástica de su personal, pasando de 2.000 a apenas 500 trabajadores entre enero y marzo de 2024 por la caída de la obra pública desde fines de 2023.

Al momento del cese de actividades, su empresa ejecutaba cerca de 300.000 metros cuadrados de obras en diversos municipios bonaerenses, tales como Avellaneda, Lomas de Zamora, Escobar, Zárate, Malvinas Argentinas y Castelli. Entre los proyectos que quedaron a mitad de camino se encuentran hospitales, rutas, acueductos, barrios con infraestructura completa y plantas de tratamiento de líquidos cloacales y de agua.

Iván Szczech camarco

“Los 1.500 empleados se fueron de golpe, entre enero de 2024 y marzo de 2024”, explicó el empresario, resaltando el fuerte impacto en la cadena productiva. Respecto a la interrupción de los proyectos, advirtió: “Teníamos los contratos vigentes y se dejaron de hacer. La obra quedó a la mitad y obviamente estamos en una situación legal”.

El ex titular de Camarco subrayó que este es un "fenómeno generalizado" en el sector, estimando una caída cercana al 30% de la actividad (tanto en facturación como en venta de materiales) y la pérdida de unos 120.000 puestos de trabajo en todo el país.

Según Szczech, la falta de continuidad en los convenios entre Nación y las provincias ha agravado la crisis de toda la cadena de proveedores. Finalmente, el empresario planteó la urgencia de establecer una política de Estado que determine prioridades claras en materia de infraestructura ante la escasez de recursos. “Hay que definir cuáles son las obras que realmente necesitamos para que la economía pueda crecer”, concluyó.

Empresario construcción Obra pública trabajadores Iván Szczech
Noticias relacionadas
El Indec informó que la actividad económica creció un 1,6% internaual durante enero.

Indec: la actividad económica creció 1,9% en el primer mes del año

Las bajas de puestos de trabajo en la industria no se compensan con crecimientos en otros rubros. La sociedad demanda estabilidad y generación de empleo

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

El consumo de los hogares argentinos volvió a caer en febrero.

El consumo de los hogares argentinos volvió a caer en febrero

Suben los insumos plásticos que integran la cadena de producción de envases, el aluminio, el gas que se usa para fertilizantes nitrogenados y la petroquímica

Plásticos para envases: suben 25% por el conflicto en Medio Oriente

Ver comentarios

Lo último

Ruta 18: Vialidad Nacional habilitará un tramo de la autovía

Ruta 18: Vialidad Nacional habilitará un tramo de la autovía

El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca para eliminar más de 70 normas

El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca para eliminar más de 70 normas

SMN emitió alerta amarillo por tormentas para el sábado

SMN emitió alerta amarillo por tormentas para el sábado

Ultimo Momento
Ruta 18: Vialidad Nacional habilitará un tramo de la autovía

Ruta 18: Vialidad Nacional habilitará un tramo de la autovía

El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca para eliminar más de 70 normas

El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca para eliminar más de 70 normas

SMN emitió alerta amarillo por tormentas para el sábado

SMN emitió alerta amarillo por tormentas para el sábado

Diputados exigen informes ante la preocupante seguidilla de suicidios en la Policía de Entre Ríos

Diputados exigen informes ante la preocupante seguidilla de suicidios en la Policía de Entre Ríos

La Selección Argentina cayó al tercer puesto en el ranking FIFA

La Selección Argentina cayó al tercer puesto en el ranking FIFA

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
La Selección Argentina cayó al tercer puesto en el ranking FIFA

La Selección Argentina cayó al tercer puesto en el ranking FIFA

Liga Federal: saldo negativo para Sionista y Recreativo

Liga Federal: saldo negativo para Sionista y Recreativo

APB: Ciclista, único líder del Torneo Apertura

APB: Ciclista, único líder del Torneo Apertura

Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y se quedó sin Mundial

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y se quedó sin Mundial

La provincia
Ruta 18: Vialidad Nacional habilitará un tramo de la autovía

Ruta 18: Vialidad Nacional habilitará un tramo de la autovía

Diputados exigen informes ante la preocupante seguidilla de suicidios en la Policía de Entre Ríos

Diputados exigen informes ante la preocupante seguidilla de suicidios en la Policía de Entre Ríos

Cronograma de Pagos: comienza el pago a la admnistración pública

Cronograma de Pagos: comienza el pago a la admnistración pública

Río Uruguay: reiteran no devolver carpas asiáticas al agua tras su captura

Río Uruguay: reiteran no devolver carpas asiáticas al agua tras su captura

Paraná: hacen controles gratuitos para prevenir cáncer de cuello uterino

Paraná: hacen controles gratuitos para prevenir cáncer de cuello uterino

Dejanos tu comentario