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APB: Ciclista, único líder del Torneo Apertura

Ciclista derrotó ajustadamente a Talleres 62 a 60 en el cierre de la tercera fecha del Apertura de la APB. Olimpia superó categóricamente a Rowing.

27 de marzo 2026 · 10:08hs
Ciclista festejó en un final apasionante. 

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Ciclista se quedó con el duelo de invictos que se disputó en el estadio Juan Baglietto en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. Con un doble sobre el sonido de la chicharra de Enzo Passadores, el Verde derrotó 62 a 60 a Talleres.

En un encuentro de bajo goleo, Enzo Passadore, Nahuel García y Matías Passadore finalizaron con 10 puntos cada uno. El goleador de la noche fue Pablo Fernández con 18 tantos, mientras que Lisandro Ruiz Moreno anotó 12 unidades.

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Por su parte, Olimpia derrotó 85 a 54 a Rowing en el estadio Humberto Pietranera. El CAO, que ya tuvo jornada libre, reúne puntaje ideal. El Remero, por su parte, no logra edificar un triunfo en el primer certamen de la temporada 2026.

Lautaro Vilotta con 26 puntos fue el máximo artillero del ganador, además de los 15 puntos de Nicolás Agasse. En Rowing, Evaristo Bustos registró 20 tantos.

Resultados de la tercera fecha del Torneo Apertura

Lunes

Paracao 63 – Recreativo 75

Miércoles

Echagüe 62 – Unión (Crespo) 61

Patronato 63 – Quique 79

Sionista 80 – San Martín 76

Jueves

Ciclista 62 – Talleres 60

Olimpia 85 – Rowing 54

Libre: Estudiantes

Posiciones de la APB

Ciclista 6 (3-0)

Recreativo 5 (2-1)

Unión 5 (2-1)

Quique 5 (2-1)

Paracao 5 (2-1)

Talleres 5 (2-1)

Olimpia 4 (2-0)

Sionista 4 (1-2)

Echagüe 4 (1-2)

San Martín 3(1-1)

Patronato 3 (0-3

Rowing 3 (0-3)

Estudiantes 2 (0-2)

Ciclista Talleres APB Torneo Apertura
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