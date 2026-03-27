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Cronograma de Pagos: comienza el pago a la admnistración pública

Comienza el próximo miércoles el cronograma de pagos para la administración pública provincial

27 de marzo 2026 · 10:26hs
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes, a activos y pasivos de la administración pública.

El gobierno provincial informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de marzo, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Los pagos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril.

Cronograma de pago

  • Miércoles 1 de abril: hasta 1.150.000 pesos.
  • Lunes 6 de abril (se acredita el jueves 2 de abril): desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.
  • Martes 7 de abril: desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.
  • Miércoles 8 de abril: desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.
  • Jueves 9 de abril: superior a 2.190.001 pesos.
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