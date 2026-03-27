Cronograma de Pagos: comienza el pago a la admnistración pública

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes, a activos y pasivos de la administración pública.

El gobierno provincial informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de marzo, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Los pagos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril.