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Bolivia venció a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial

Bolivia impuso 2 a 1con los goles de Paniagua y Terceros de penal, luego de haber iniciado abajo en el resultado por el tanto de Liam Van Gelderen.

26 de marzo 2026 · 21:08hs
Bolivia ganó y ahora sueña a lo grande.

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Bolivia le ganó 2-1 a Surinam y jugará la final del Repechaje al Mundial 2026 el próximo martes contra Irak. El equipo de Óscar Villegas se repuso a la desventaja de Liam Van Gelderen gracias a los cambios de su entrenador. Los ingresos de Moisés Paniagua y Juan Godoy cambiaron el trámite porque el primero marcó el empate y el segundo provocó el penal marcado por Miguel Terceros para sellar la remontada en la ciudad mexicana de Monterrey.

El cuadro de la Concacaf fue superior a su rival hasta el 1-0, pero la ventaja le dio una falsa tranquilidad, se dedicó a perder tiempo sistemáticamente y Bolivia nunca lo dio por perdido para continuar su sueño de jugar su cuarta Copa del Mundo después de 32 años de ausencia.

En Bolivia se ilusionan con disputar el Mundial 2026.

Bolivia y Surinam se miden en el Repechaje para el Mundial 2026

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Bolivia Surinam Mundial 2026
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