Bolivia le ganó 2-1 a Surinam y jugará la final del Repechaje al Mundial 2026 el próximo martes contra Irak. El equipo de Óscar Villegas se repuso a la desventaja de Liam Van Gelderen gracias a los cambios de su entrenador. Los ingresos de Moisés Paniagua y Juan Godoy cambiaron el trámite porque el primero marcó el empate y el segundo provocó el penal marcado por Miguel Terceros para sellar la remontada en la ciudad mexicana de Monterrey.
Bolivia venció a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial
Bolivia impuso 2 a 1con los goles de Paniagua y Terceros de penal, luego de haber iniciado abajo en el resultado por el tanto de Liam Van Gelderen.
26 de marzo 2026 · 21:08hs
El cuadro de la Concacaf fue superior a su rival hasta el 1-0, pero la ventaja le dio una falsa tranquilidad, se dedicó a perder tiempo sistemáticamente y Bolivia nunca lo dio por perdido para continuar su sueño de jugar su cuarta Copa del Mundo después de 32 años de ausencia.