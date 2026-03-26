Bolivia venció a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial

Bolivia impuso 2 a 1con los goles de Paniagua y Terceros de penal, luego de haber iniciado abajo en el resultado por el tanto de Liam Van Gelderen.

Bolivia le ganó 2-1 a Surinam y jugará la final del Repechaje al Mundial 2026 el próximo martes contra Irak. El equipo de Óscar Villegas se repuso a la desventaja de Liam Van Gelderen gracias a los cambios de su entrenador. Los ingresos de Moisés Paniagua y Juan Godoy cambiaron el trámite porque el primero marcó el empate y el segundo provocó el penal marcado por Miguel Terceros para sellar la remontada en la ciudad mexicana de Monterrey.