Río Uruguay: reiteran no devolver carpas asiáticas al agua tras su captura

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) reiteró sobre el aumento de carpas asiáticas en el río Uruguay y pidió no devolverlas al agua.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informó que durante el 2025 se registró un incremento en las captura de carpas asiáticas en el tramo medio e inferior del río Uruguay, tanto por parte de pescadores artesanales como deportivos.

Según indicaron, se trata de las especies de carpa plateada y carpa cabezona, peces exóticos que requieren seguimiento debido a su “potencial impacto sobre los ecosistemas acuáticos y las especies nativas”.

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Es por eso que, con el objetivo de “fortalecer la identificación adecuada de ejemplares” difundieron criterios técnicos básicos que permiten diferenciarlas, considerando características como la posición de sus ojos, la presencia o ausencia de manchas corporales y la longitud de las aletas pectorales.

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Pesca sin devolución

Por otro lado, desde la organización expresaron que “se exhorta a la población usuaria del río que, ante la captura de ejemplares de carpas asiáticas, no los devuelva al agua y comunique la situación a la institución, procurando, de ser posible, preservar el ejemplar entero” para realizar “un relevamiento técnico y un análisis científico de la especie”.

Para reportes o consultas, recordaron que se encuentra disponible la Coordinación de Pesca de CARU a través de los canales institucionales de contacto.