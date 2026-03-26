Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, brindó una extensa conferencia en el marco de una nueva fecha FIFA y previo al primer amistoso internacional frente a Mauritania, que se realizará el viernes 27 de marzo en La Bombonera. El entrenador se refirió a la presencia de Lionel Messi, la cancelación de la Finalissima, la lista definitiva para el Mundial 2026 y también las complicaciones. A su vez, reveló que Serbia será uno de los rivales en junio, antes de la cita mundialista.

En una parte de la rueda de prensa, el entrenador fue consultado sobre la Pulga, quien aún no confirmó su presencia en la Copa del Mundo. "Es una pregunta más para él. De mi parte, ya saben lo que pienso. Haré todo lo posible para que esté. Yo creo que, para el bien del fútbol, tiene que estar. Será él, su estado de ánimo, su físico. Es difícil. No sólo los argentinos lo quieren ver. Lo quieren ver todos. Cuando esté, si está para jugar todo el partido... Es él el que decide. Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. No tenemos ningún apuro por eso. Lo que decida será lo mejor para el equipo como para él", afirmó.

A su vez, dejó en claro que no quiere prometer que repetirán la coronación en el Mundial: "No sólo prometer, sino hablar de un Mundial... Es algo increíble. Prometer que se puede repetir es prometer algo impensado. Sobre todo, por la dificultad que tiene".

"Hay muchísimos Mundiales que no gana el que merece. Esa es la dificultad que tiene. A mí me basta con que la gente se sienta identificada. Seguimos con la convicción que tenemos. Que la gente se sienta identificada para mí es lo máximo", añadió.

Además, Scaloni se refirió a las complicaciones para armar la lista definitiva: "Lo más importante es que lleguen bien. Todos queremos jugar con las mejores selecciones. Hoy tenemos 10 días y parece que no es interesante, y para nosotros es súper interesante. No te garantiza nada. Es más que evidente. Lo que hay que hacer es usar lo positivo. A partir de ahí, el resultado dirá si acertarse o no".

Scaloni: "Para el bien del fútbol, Messi tiene que estar en el Mundial"<>

Por otra parte, el entrenador opinó sobre las nuevas apariciones de la Albiceleste, a poco de la Copa del Mundo: "Que los chicos vengan, estén con su familia, y que conozcamos aún más a los nuevos. Al final, hay que sacar lo positivo. Tenemos dos partidos amistosos. A los rivales hay que respetarlos. Son para jugar. Los chicos merecen una oportunidad y, por qué no, pelearlo para el Mundial". Y agregó: " Estamos abiertos a ver jugadores, como el caso de los chicos que vinieron ahora. Hay otros chicos que estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo lleguen, de cómo estén. No sólo en el nivel de lesiones, sino de juego".

Scaloni también reveló que no llamará a los futbolistas que se queden afuera de la lista definitiva: "Tuvo sus dificultades, las bajas de los chicos finales. Por proximidad, uno se lo toma de manera diferente. Es muy difícil decirle a un futbolista que no va a estar en el Mundial. No vamos a llamarlos para decirles que no. Daremos la lista pensando en lo mejor para el equipo".

El técnico también explicó por qué convocó después a Franco Mastantuono (y también a Joaquín Panichelli) y mencionó a Tomás Aranda, la flamante revelación de Boca. "Íbamos a jugar un solo partido y no lo podíamos llenar de jugadores. Era inútil. Cuando nos avisaron que había un segundo partido, lo convocamos", aseguró. Y añadió: "Menos mal que ellos son grandes de verdad. Estamos contentos con él. Tiene 18 años. Sin ir más lejos, Aranda, que ha venido a entrenar con nosotros, tiene la misma edad de Franco. Es chico, Aranda es chico... Hay que darle tiempo. Está en un club exigente, el más exigente del mundo. A mí me basta con que él entienda su situación. De nosotros saldrá toda la contención. Su carrera recién empieza y tiene que ir ascendente".

Más allá de que aún resta saber cómo será el partido (cantidad de cambios y si se aplican las normas FIFA), el entrenador planea formar con un once titular desde el arranque, con Nahuel Molina, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.

La convocatoria se presenta en un contexto protagonizado por varias pulseadas de cara a un puesto final en la nómina de 26 para el próximo Mundial. Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Marcos Acuña, Gabriel Rojas, Joaquín Panichelli, José López , Valentín Barco y Marcos Senesi (quien podría ser titular frente a Mauritania) son algunos de los nombres que intentarán lucirse para ganarse un puesto en la lista final.

Las elecciones de Scaloni para la Copa del Mundo deberán producirse hasta ciertas fechas límite. La primera de todas es el 11 de mayo, que se deberá enviar una prelista de hasta 55 nombres propios, que no es obligatoria su publicación. Por otro lado, el 30 de mayo es el plazo máximo para informar sobre los 26 futbolistas que viajarán a Norteamérica para representar a la Albiceleste. Por ende, este parón FIFA será el último en el que el cuerpo técnico podrá observar a sus dirigidos en acción y posteriormente, tomar decisiones de cara a la convocatoria.

Tras la conferencia de prensa, se llevará a cabo el entrenamiento vespertino previo al enfrentamiento con Mauritania. La jornada terminará el martes 31 de marzo a las 20:15 horas, cuando la Argentina reciba a Zambia en La Bombonera.