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Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y se quedó sin Mundial

El delantero Joaquín Panichelli se lesionó durante la última práctica vespertura que realizó la Selección Argentina previo al amistoso ante Mauritania

27 de marzo 2026 · 09:34hs
Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y se quedó sin Mundial

El delantero Joaquín Panichelli se despidió de todas chance de formar parte de la Selección Argentina de Fútbol en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. El atacante de Racing de Estraburgo se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha en la última práctica que realizó la Scaloneta previo al amistoso ante Mauritania.

Los estudios médicos realizados pasada la medianoche confirmaron que se trataba de la misma lesión que el futbolista formado en el semillero de River Plate sufrió hace dos años.

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La seria lesión se presenta en un gran presente de Joaquín Panichelli

Mucha era la expectativa en torno a la presencia del atacante en la Albiceleste, sobre todo dado el grandioso nivel demostrado en la Ligue 1. Actualmente se ubicaba como el máximo goleador del certamen francés con 16 conquistas y hace rato que pide pista en la Selección.

Ese gran nivel le valió la convocatoria y su debut con Argentina en el amistoso ante Angola, a fines de 2025. Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, Lionel Scaloni volvió a citarlo para verlo una vez más de cerca. Sin embargo, la desafortunada lesión lo deja fuera de carrera y le impedirá pelear por un lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Joaquín Panichelli Selección Argentina Copa del Mundo Estados Unidos
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