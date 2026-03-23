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Quique vivió una jornada histórica en su casa

Quique venció como local a Sionista por 73 a 62. El Decano celebró su primera victoria en la Liga Federal.

23 de marzo 2026 · 11:49hs
Martín Planas aportó 6 puntos a la victoria de Quique

Prensa Quique Club

Martín Planas aportó 6 puntos a la victoria de Quique

Quique vivió una jornada histórica. El Decano celebró su primera victoria en el ámbito nacional al derrotar 73 a 62 a Sionista, en el estadio Guillermo Gaya, en el marco de la tercera fecha Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral.

En el equipo local se destacó Theo Fernández, con una actuación integral que incluyó 10 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias (21 de valoración). Además, Ignacio Varisco fue el goleador con 16 puntos, sumando también 6 rebotes y 3 asistencias. Por el lado de Sionista, el jugador más destacado fue Lucas Nieto, con 10 puntos, 9 rebotes y 1 robo (18 de valoración).

Sigue la acción en el campeonato de la APB.

Se juega la segunda fecha del Torneo Apertura de la APB

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Quique mostró una sólida actuación para quedarse con un triunfo importante. Si bien el partido tuvo momentos de paridad, el dueño de casa supo manejar la ventaja durante gran parte del desarrollo.

La histórica victoria de Quique

Desde el inicio, el conjunto local marcó el ritmo con buenas acciones ofensivas y una defensa firme, lo que le permitió tomar rápidamente la delantera y cerrar el primer cuarto arriba por 22 a 12.

En el segundo período, Sionista reaccionó e intentó meterse nuevamente en partido. El trámite se volvió más equilibrado, aunque el Decano logró sostener la diferencia para irse al descanso largo con ventaja de 36 a 32.

Durante el tercer cuarto, el desarrollo continuó siendo parejo. Sionista logró achicar la distancia en algunos pasajes, pero Quique respondió en momentos clave y cerró el parcial arriba por 53 a 45 de cara a los últimos diez minutos.

En el último período, la visita volvió a acercarse en el marcador e incluso generó suspenso en el tramo inicial del cuarto final. Sin embargo, el conjunto paranaense mantuvo la calma, administró bien sus ofensivas y terminó asegurando la victoria por 73 a 62 ante su público.

Como sigue el camino del Decano y de Sionista

Quique volvió a escena el 2 de abril, jornada en la que visitará a Rivadavia Juniors en Santa Fe. Por su parte, Sionista recibirá el jueves 26 de marzo a ese mismo rival en, el estadio Moisés Flesler.

Posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal

Urquiza (Santa Elena) 5 (2-1)

Sionista 5 (2-1)

Rivadavia (Santa Fe) 4 (2-0)

La Armonía 4 (1-2)

Recreativo 4 (1-2)

Quique 4 (1-2)

Gimnasia (Santa Fe) 4 (1-2)

Quique Sionista Liga Federal
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