Clausuraron un galpón en Concordia por vender carne sin habilitación sanitaria La Municipalidad de Concordia intervino en un galpón que comercializaba carne sin autorización. Ocurría en un galpón. 27 de marzo 2026 · 08:24hs

Fotos Diario Río Uruguay.

En un operativo realizado para resguardar la salud pública y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, autoridades municipales de Concordia llevaron adelante una intervención este jueves por la mañana que culminó con la clausura de un establecimiento.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Unidad Operativa de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Dirección de Bromatología, quienes inspeccionaron un galpón donde, según se informó, se comercializaba carne vacuna sin la habilitación correspondiente.

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LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta Si bien no trascendieron mayores precisiones sobre el caso, desde el área remarcaron la importancia de estos controles y señalaron que se trabaja “con compromiso y convicción para hacer de Concordia una ciudad más segura y ordenada, priorizando la salud de cada vecino y previniendo enfermedades”.