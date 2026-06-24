Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Sionista se ubicó entre los 32 mejores de la Liga Federal al eliminar a Rosario Central. Urquiza de Santa Elena igualó la serie y define en tercer partido.

Sionista volvió a hacerse fuerte en el Moisés Flesler y venció a Rosario Central por 57 a 45 en el tercer duelo del Playoff Interzonal de la Liga Federal. Con esta victoria, el Centro Juventud se metió entre los 32 mejores del certamen y espera rival para los cruces interconferencias.

Dante Rewes fue el goleador del encuentro con 15 unidades, mientras que Valentino Verdaro terminó con 14 en el Canalla.

Sionista pasó la escoba y se ilusiona

El encuentro comenzó de forma auspiciosa para Sionista, que logró pegar primero de la mano de Nicolás Guaita y Dante Levin. La defensa del dueño de casa primó por sobre los ataques de los rosarinos. En base a eso, los dirigidos por Santiago Vesco lograron cerrar su aro para aumentar la brecha de la mano de Rewes, pese a las intervenciones de Valentino Verdaro y Matías Martínez (17-9).

El segundo cuarto no cambió la tónica del encuentro. Rosario Central facturó primero con Jeremías Minzer, pero la buena efectividad de Levin, Lucas Nieto y Rewes le permitió al local sostener la distancia en el electrónico. Cerca del cierre del parcial surgió la figura de Pajares, que con buenos rompimientos centrales encontró gol para que Sionista se fuera al descanso largo en ventaja (29-14).

A la vuelta de los vestuarios, dos bombas de Franco González elevaron la ventaja de Sionista a 22 puntos, la máxima de la noche. El Canalla encontró vías de gol en su máximo anotador, Verdaro, cerca del canasto rival. No obstante, la buena efectividad desde la línea mantuvo la diferencia para el elenco paranaense (44-26).

En los últimos diez minutos, Verdaro y Mauro Burgos se hicieron cargo de las ofensivas, acompañados también por Franco Baratti. Sionista, por su parte, entró en un período de sequía y logró anotar de forma esporádica. Aun así, los dirigido por Santiago Vesco cerraron mejor el juego, aprovecharon la ventaja y corrieron la cancha en varias oportunidades para liquidar el cotejo (57-45) y avanzar de instancia.

Urquiza forzó un tercer encuentro

Urquiza de Santa Elena capitalizó la localía al derrotar 89 a 76 a Gimnasia y Esgrima de Rosario en el segundo punto de una de las llaves de cuartos de final interzonales de La Liga Federal. Con este resultado igualó la serie 1 a 1, forzando un tercer y decisivo encuentro.

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En un partido de altísima intensidad de principio a fin, el equipo de Leonardo Villagra comenzó sacando una buena diferencia gracias a sólidas defensas colectivas y ataques rápidos y efectivos, liderados por el MVP del encuentro, Jonathan Monzón, quien quedó al borde de un triple-doble con 19 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. También fue importante el aporte de Marcos Revello, que sumó 8 puntos. Por el lado de la visita, su jugador más desequilibrante y efectivo, Alejandro Ettorre, también comenzó con protagonismo y anotó 8 puntos en los primeros diez minutos.

Urquiza da pelea en la Liga Federal Prensa Urquiza de Santa Elena

En el segundo cuarto, los aportes ofensivos de Marcos Acevedo y Fabrizio Cosolito le permitieron al conjunto entrerriano ampliar la ventaja. En el arranque de la segunda mitad, el equipo rosarino intentó acortar distancias gracias a buenos minutos de Santiago Bagni. Sin embargo, Urquiza respondió rápidamente con aciertos desde el perímetro, como los de Franco Sánchez Trocello y Marcos Acevedo.

En el desenlace del encuentro, Urquiza, que no perdió la concentración defensiva en ningún momento, volvió a ampliar la diferencia y selló de esta manera la victoria para igualar la serie.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este miércoles en el estadio del Club Urquiza, desde las 21.30, donde el ganador avanzará a la próxima instancia de la competencia.