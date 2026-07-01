Reforma Previsional: CEER sostiene que es determinante para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del CEER analizó el proyecto de Reforma Previsional de Entre Ríos y promueve su aplicación gradual

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del CEER analizó el proyecto de Reforma Previsional de Entre Ríos y promueve su aplicación gradual

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) analizó la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el proyecto de Reforma Previsional impulsado por el Gobierno provincial y las proyecciones actuariales para la próxima década.

El trabajo toma como base la presentación oficial "Diagnóstico, Mediciones y Proyecciones" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el Informe Actuarial N.º 1 (junio de 2026) elaborado por ese organismo y el proyecto de ley actualmente en tratamiento.

Según la presentación "Diagnóstico, Mediciones y Proyecciones" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el déficit previsional estimado para 2026 asciende a $370.500 millones, equivalente al 27% del gasto total del organismo, luego de la implementación de nueve medidas de corrección destinadas a fortalecer la recaudación y mejorar la eficiencia administrativa. El mismo documento indica que, sin esas acciones, el déficit proyectado para 2026 habría alcanzado los $655.200 millones, es decir, cerca del 48% del gasto total de la Caja.

Reforma Previsional

En el proyecto de Reforma Previsional, lo que se propone son un conjunto de modificaciones estructurales, entre ellas el incremento de las contribuciones patronales en un 3%, un aporte extraordinario para remuneraciones superiores a los tres millones de pesos, cambios en el cálculo del haber inicial, el aumento gradual de la edad jubilatoria y la redefinición de los regímenes especiales, con el objetivo de mejorar la sustentabilidad del sistema en el largo plazo.

Según el Informe Actuarial N.º 1 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, señala que el sistema presenta un deterioro estructural sostenido desde 2003, producto del crecimiento de la cantidad de beneficiarios, el estancamiento de los aportantes y el incremento del costo financiero por cada jubilación.

En base a ese informe, entre 2003 y 2026 la cantidad de beneficiarios aumentó un 105,2%, mientras que para 2026 se proyectan 125.188 aportantes, un 2,6% menos que el año anterior. Asimismo, el ratio entre aportantes y beneficiarios descendió de 2,63 activos por cada pasivo en 2003 a 1,89 en 2026, reflejando el progresivo envejecimiento del sistema previsional.

En el mismo Informe Actuarial se presentan tres escenarios posibles para el período 2026-2036. Según esas proyecciones, el ratio entre aportantes y beneficiarios continuaría deteriorándose hasta ubicarse en 1,65 en un escenario optimista, 1,41 en un escenario base y 1,24 en un escenario pesimista hacia el año 2036.

A partir de esos escenarios, en el IIES se elaboraron estimaciones sobre la evolución del déficit previsional utilizando la metodología detallada en el propio informe. Según esos cálculos, en el más favorable el déficit alcanzaría aproximadamente $549.000 millones en 2036, mientras que en el escenario base ascendería a $647.843 millones y, en el escenario pesimista, llegaría a $820.254 millones, lo que representaría un incremento real del 121% respecto de 2026. En este último caso, el déficit equivaldría al 48,5% del gasto total de la Caja.

Finalmente, sobre la base de los resultados del Informe Actuarial N.º 1 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, se concluye que la implementación gradual de la reforma previsional resulta determinante para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.

El estudio advierte que, de mantenerse las tendencias actuales de disminución de aportantes y aumento de la esperanza de vida sin modificaciones estructurales, el déficit continuará creciendo y demandará mayores transferencias de recursos públicos, con potencial impacto sobre el financiamiento de otras políticas provinciales.

El informe