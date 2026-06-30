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El Gobierno de Entre Ríos convocó a los gremios para reanudar la discusión paritaria

El llamado del Gobierno de Entre Ríos se dará el próximo lunes. El encuentro con los estatales será a las 14.30 y con los docentes a las 17.

30 de junio 2026 · 22:00hs
El Gobierno de Entre Ríos citó a los gremios estatales para la reapertura de las paritarias. 

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El Gobierno de Entre Ríos convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se realizará el próximo lunes 6 de julio.

LEER MÁS: Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

El Gobierno de Entre Ríos reabre la paritaria

El encuentro con los sindicatos estatales está fijado para las 14.30. Asistirán la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

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La reunión con los gremios docentes será a las 17, con la participación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial mantiene con los distintos sectores gremiales.

Gobierno de Entre Ríos gremios Discusión paritaria
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