El Gobierno de Entre Ríos convocó a los gremios para reanudar la discusión paritaria

El llamado del Gobierno de Entre Ríos se dará el próximo lunes. El encuentro con los estatales será a las 14.30 y con los docentes a las 17.

El Gobierno de Entre Ríos citó a los gremios estatales para la reapertura de las paritarias.

El Gobierno de Entre Ríos convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se realizará el próximo lunes 6 de julio.

El encuentro con los sindicatos estatales está fijado para las 14.30. Asistirán la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

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La reunión con los gremios docentes será a las 17, con la participación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial mantiene con los distintos sectores gremiales.